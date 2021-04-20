مقاومة النهود: والي غرب كردفان اعتقل أعضاء لجان المجلد بسبب رفضهم لزيارته





شنت سكرتارية لجان المقاومة بالنهود هجوماً لاذعاً على والي ولاية غرب كردفان حماد عبدالرحمن صالح واتهمته بأنه ليس له دراية بالولاية ولا يشبه ثورة ديسمبر المجيدة ولا القيم التي نادت بها، وأرجعت سكرتارية مقاومة النهود في بيان لها انتقاداتها لوالي غرب كردفان بسبب اقدامه على اعتقال أعضاء لجان المقاومة بالمجلد بسبب رفضهم لزيارته الأخيرة للمجلد، وقالت في بيان لها إن اعتقال اعضاء لجان المقاومة بسبب ممارستهم حقهم في التعبير من خلال رفضهم لزيارة الوالي خرق مباشر لشعارات الثورة، مؤكدة أن اشكالات الولاية لن تُحل الا بوجود والٍ مدني يتسم بالثورية والامانة ومتشبع بحب الولاية ومؤمن بأهداف الثورة.

النهود: كباشي موسى

صحيفة الجريدة