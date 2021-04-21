ضبط أكثر من (3) كيلو جرامات ذهب مهربة





ضبطت لجنة مشتركة من شرطة تأمين التعدين وأمن اقتصاديات المعادن ومكتب الشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة بالولاية الشمالية، أكثر من ثلاث كيلو جرام من الذهب المهرب الخام قادمة من سوقي دلقو والقعب في طريقها إلى الخرطوم وذلك بنقطة تفتيش تقاطع مطار دنقلا.

وأكد مدير، الشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة بالولاية الشمالية المهندس المعتصم اسحاق يوسف بحسب صحيفة المواكب، تواصل جهود وحملات شرطة تأمين التعدين وأمن اقتصاديات المعادن والشركة السودانية للموارد المعدنية لضبط المتلاعبين بالاقتصاد القومي وحق الدولة.

وأشار إلى أنه تم فتح بلاغات في مواجهة المتهمين بقسم شرطة دنقلا وسيتم تقديمهم للمحاكمة العادلة. وناشد المهندس المعتصم إسحاق التجار والصاغة والذين يعملون في مجال الذهب بضرورة اتباع الطرق والإجراءات القانونية في عملية ترحيل الذهب حتى لا يقعوا في أيدي الأجهزة المختصة ويعرضوا أنفسهم إلى المحاكمات.

الخرطوم (كوش نيوز)