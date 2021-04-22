وفاة مرضى كورونا بمركز عزل بسبب إهمال الاطباء





كشفت مصادر طبية بمركز عزل جبرة عن وفاة عدد من مرضى كورونا الذين تم تنويمهم في جهاز التنفس بسبب نوم الاطباء في الاستراحة وترك مرضاهم أثناء الدوام بالاضافة الى عدم اكمال إجراءات تسليم مرضاهم بسبب رفض الاطباء بالمركز استلام مرضى كورونا المحولين عن طريق نظام الوبائيات الوردية الثانية. واشتكت ذات المصادر وفق صحيفة الجريدة الاربعاء، من عدم توفر الأدوية المخدرة او المنومة لمرضى كورونا الذين يحتاجون للتنويم بالعناية المكثفة والوسيطة، وأكدت أن الإدارة على علم بذلك. وأكدت ارتفاع نسبة الوفيات يوميا من ۳ الى ٥ حالات وحملت مسؤولية كل المشاكل بالمركز الى مدراء الادارات، وأشارت الى أن مركز جبرة تتوفر به أسرة فارغة ولايوجد سبب يؤدي الى عدم استقبال المرضى . وقالت ذات المصادر التي فضلت حجب اسمها لـ(الجريدة) نسبة لعدم توفير وزارة الصحة للأدوية المخدرة والمنومة من الإمدادات الطبية يلجأ مدراء المستشفيات للبحث عنها بالصيدليات الخارجية، وانتقدت عدم كفاءة الفريق الطبي العامل بمركز جبرة ووصفت مقدراته بالضعيفة، ولفتت الى انه تم تعيين إدارة جديدة للمركز. وأردفت على الرغم من ان عدد العاملين في الفريق الطبي كبير الا ان استقبال المرضى ضعيف، حيث يتراوح عدد الاطباء ما بين ۱۲ إلى ۱٥ طبيباً من نواب الى أطباء عموميين، وانتقدت مرور الأخصائيين على مرضى كورونا مرة واحدة في اليوم ونوهت الى أن الاخصائيين كانوا في الموجة الاولى لكورونا يتواجدون ۲٤ ساعة اما في الموجة الثانية والثالثة انحصر تواجدهم أثناء ساعات النهار فقط ولا يأتون الا بعد اتصال الاطباء العموميين بهم .

الخرطوم ( كوش نيوز)