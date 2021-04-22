تفاصيل مقتل رجل برصاص على يد مجهول





كشفت شرطة مدينة واو بولاية غرب بحر الغزال في جمهورية جنوب السودان، عن مقتل رجل يبلغ من العمر 35 عاماً على يد مسلح مجهول الهوية في حي “سكة حديد” في واو، ليلة الثلاثاء. وقال صموئيل أجونق، مدير شرطة الولاية، بحسب راديو تمازُج، أن الشرطة لا تزال تبحث عن الجناة للقبض عليهم وتقديمهم للعدالة. معرباً عن قلقه من جرائم القتل العشوائي. من جانبه كشف مسؤول الشرطة، عن مقتل صبي، الأسبوع الماضي طعناً بالسكين على يد تاجر سوداني، وأن الشرطة قامت بإعتقال مرتكب الجريمة وتاجر سوداني، آخر لصلته بالجريمة وان التحقيقات جارية معهم. واشادت، الناشطة المدنية لينا فارتينان، بإستجابة الشرطة لـ بلاغات المواطنين عن الجرائم في واو، قائلة: “برغم من التحسن، واستجابة الشرطة لا يزال المواطنين يعانون من تهديدات المجرمين داخل مدينة واو”. وحثت الناشطة، الشرطة بتوسيع نشاطها بعمل الدوريات الشرطة داخل مدينة واو، للحد من الجرائم. والقبض على المجرمين وتقديمهم للعدالة.

الخرطوم ( كوش نيوز)