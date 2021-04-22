الصحة تشيد بدعم الامارات للقطاع الصحي بالسودان





استقبل وزير الصحة د.عمر النجيب بمكتبه ظهر الخميس سعادة سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى السودان حمد محمد الجنيبي وشكر الوزير الجهود المتصلة والمساعدات الطبية التي ظلت تقدمها دولة الإمارات لشعب السودان خاصة إبان جائحة كورونا، فضلاً عن دعم الإمارات لمستشفى الشيخ محمد بن زايد في مدينة الضعين بولاية شرق دارفور. وأشاد الوزير بحسب ( سونا) بنظام الإدارة الصحية في الإمارات الذي وصفه بالمتطور على مستوى العالم وأبان أن وزارته تتطلع للتجربة الرائدة بالإمارات في مجال الرعاية الصحية والتصنيع الدوائي، ودعا لمساهمة الامارات في توطين صناعة الدواء بالسودان وحث المستثمرين للدخول في قطاع تصنيع الأدوية. من جانبه اشاد سعادة سفير دولة الإمارات حمد محمد الجنيبي بأطباء السودان وانتشارهم في كل دول العالم خاصة الإمارات . وأعلن الجنيبي عن نقل طلب وزير الصحة بمساهمة الإمارات لتوطين الصناعات الدوائية للجهات المختصة في بلاده، كاشفاً عن تجهيزات تجرى حالياً لتوفير لقاحات كوفيد-19 سوف يعلن عن ميعاد وصولها لاحقاً.

الخرطوم ( كوش نيوز)