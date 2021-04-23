المحكمة تتسلم المرافعات الختامية في قضية الشهيد حنفي





سلمت هيئتا الاتهام والدفاع في قضية الشهيد حنفي عبد الشكور مرافعتهما الختامية، لقاضي المحكمة الخاصة الكبرى التي تنظر القضية برئاسة قاضي المحكمة العليا صلاح الدين محجوب سيد أحمد .

ويواجه الاتهام في القضية ضابط برتبة رائد بالدعم السريع يدعى يوسف محي الدين، والذي كان يعمل في السابق بجهاز الأمن.

وبدأت جلسات المحاكمة في السابع من يوليو ٢٠٢٠ وامتدت لـ ٢٦ جلسة وحددت المحكمة الجلسة الختامية للنطق بالحكم يوم الاثنين ٢٤ مايو المقبل بمعهد العلوم القضائية بأركويت.

وقتل الشهيد حنفي عبد الشكور دهسا بسيارة بحي الدوحة في أم درمان ، يوم 3 يونيو 2019، وأوقفت السلطات المتهم رهن التحقيق في الحادثة.

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