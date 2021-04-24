السعودية تسجل لليوم الخامس أكثر من ألف إصابة بكورونا





تجاوزت حصيلة الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في السعودية لليوم الخامس على التوالي عتبة الألف حالة، على خلفية زيادة المخاوف من ارتفاع وتيرة تفشي الوباء في المملكة.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم السبت عن رصد 1072 إصابة جديدة بالفيروس التاجي (مقابل 1098 إصابة في اليوم السابق)، مشيرة إلى أن أكبر عدد من هذه الإصابات يتوزع بين منطقة الرياض (447 حالة) ومنطقة مكة المكرمة (236 حالة) والمنطقة الشرقية (164 حالة).

وسجلت السلطات الصحية السعودية لليوم الثاني على التوالي تسع وفيات جديدة ناجمة عن مرض “كوفيد-19″، فيما تماثل 858 مريضا للشفاء.

وأصبح إجمالي عدد الإصابات بكورونا التي سجلت في المملكة منذ بداية الجائحة 411263 إصابة مؤكدة بما فيها 6887 حالة وفاة و394529 حالة شفاء و9847 حالة نشطة منها 1224 مريضا في حالة حرجة.

العربية نت