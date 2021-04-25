مصرع عريس وإصابة العروس ووفاة شقيقتيها بعد حفل الزفاف بدقائق





لقي عريس مصرعه، في حادث مروع عقب انتهاء حفل زفافه وخروجه برفقة زوجته من قاعة الزفاف، وقرر أن يقود سيارته إلى المنزل ورفض أن يقوم أحد أصدقائه بتوصيله.

وفقا لما ورد في صحيفة “ميرور” البريطانية، فإن مواطنين فوجئوا صباح الاثنين الماضي بسقوط سيارة من فوق جسر في روسيا كانت تحمل أربعة أشخاص.

تبين من تحقيقات الشرطة أن السيارة كان على متنها عريس وعروس وشقيقتي العروس، وعثرت الشرطة في نهاية اليوم على جثة العريس ولكن فقدت جثتا الفتاتين في النهر الذي سقطت فيه السيارة.

وفقا للتقرير الطبي الذي خرج للحادث، فإن العريس توفى نتيجة انحراف السيارة بسبب السرعة الزائدة وسقوطها من فوق الجسر ولم يتمكن من إنقاذ نفسه ومن معه وتوفي بعد مدة قصيرة.

جدير بالذكر أن تحقيقات الشرطة ذكرت أن العروس هي الناجية الوحيدة من ذلك الحادث، ولكنها أصيبت بفقدان للذاكرة وكدمات متفرقة في جسدها.

صحيفة البيان