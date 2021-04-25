وصية الطيار أبو اليسر بشأن قضيته مع الفنان المصري محمد رمضان





كشف مجدي حلمي، محامي الطيار المصري، أشرف أبو اليسر، وصية موكله الذي توفي بعد أسابيع من تعويضه بـ6 ملايين جنيه يدفعها الفنان محمد رمضان تعويضا عن فقدان الطيار عمله.

وأكد حلمي، في تصريحات مع موقع قناة “صدى البلد” المصرية، أن “المبلغ الذي قضت به المحكمة للطيار وهو 6 ملايين جنيه من حق الورثة وأبناء الطيار الراحل أشرف أبو اليسر”، قائلا: “كان موصيني أنفذ الحكم بسرعة كأنه قلبه حاسس أنه هيموت”.

وعن الأيام الأخيرة للطيار، قال حلمي: “روحه طلعت بالتدريج، بداية من الأزمة وسحب رخصة القيادة منه، وتعرضه لعدة وعكات صحية بسبب سوء حالته النفسية التي كانت السبب الرئيسي في مرضه ودخوله العناية المركزة عدة مرات، وفي آخر مرة دخل العناية شهرا كاملا حتى توفي”.

أما عن الفنان محمد رمضان، فقال المحامي مجدي حلمي إنه لم يحدث أي تواصل بين الطرفين، ولم يتواصل رمضان مع الطيار خلال الفترة الأخيرة والعكس أيضا.

وعما نشره رمضان من فيديوهات الدولارات، علق المحامي قائلا: “محمد رمضان حر في تصرفاته طالما هو متعرضش لينا بشيء لكن لو تعرضلنا بكلمة هناخد الإجراءات ضده”.

وتوفي الطيار المصري أشرف أبو اليسر، أمس السبت، داخل غرفة العناية المركزة، عقب تعرضه لأزمة صحية، بعد انتهاء الأزمة التي نشبت بينه وبين الفنان محمد رمضان، وبعد أن سحبت وزارة الطيران ترخيص أبو اليسر مدى الحياة، لسماحه لرمضان بالدخول إلى مقصورة الطائرة، والتصوير داخلها.

العربية نت