مصرع 4 من الطاقم الإداري لمستشفى المناقل في حادث سير





لقى (4) من الطاقم الإداري لمستشفى المناقل بولاية الجزيرة مصرعهم في حادث سير مروّع بطريق (مدني – المناقل) بمنطقة مهلة.

وتوفي في الحال المدير الطبي لمستشفى المناقل الدكتور عبدالقادر مامون و المدير الإداري، محمود ودالناير، والمحاسبين بالمستشفى عطا المنان عبدالرحيم، وجعفر ادم، وبحسب شهود عيان كان الحادث نتيجة لتصادم عربة المستشفى (بوكس) مع حافلة ركاب تعمل في خط مواصلات (مدني – المناقل) وتم نقل الجثامين إلى مستشفى المناقل.

صحيفة الجريدة