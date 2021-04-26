بعد مشهد إسماعيل ياسين المثير للجدل.. مصمم أزياء مصري يطالب محمد رمضان بمقابل ملابس لم يدفع ثمنها





طالب مصمم أزياء المشاهير في مصر أشرف فجلة، الفنان المصري محمد رمضان بدفع مستحقات مالية، بعدما أخذ رمضان مجموعة من الملابس منه منذ عامين.

وروى أشرف فجلة، تفاصيل القصة مع الفنان محمد رمضان، بأنه قبل عامين صمم له نحو 3 بدل وبالطو و4 “صديري” ظهر ببعضها خلال كليب أغنية “مافيا” وأول حفلة له بالساحل الشمالي وحتى الآن لم يحصل على مستحقاتهم المالية.

وقال: “تواصلت مع مكتبك أكتر من مرة وبعت لمدير أعمالك تجاهلني.. أنا بعذر إنك مشغول لكن حبيت أوصل صوتي بشكل مباشر بأني مش عارف أتواصل معاك.. لو سمحت ليا حسبة صغيرة عندك ممكن تكون بسيطة بالنسبة ليك لكن رقم عندي وأنا محتاج كل جنيه”.

وأكد مصمم أزياء المشاهير، أن مدير أعمال محمد رمضان تجاهل كل رسائله واتصالاته ومر قرابة العامين دون طلب أي عمل جديد أو غلق الحسابات بينهم، معاودا طلبه: “محتاج كل جنيه دلوقتي.. أرجو مشكورا الرد عليا لأنه غصب عني وعندي ظروف”.

وتابع مصمم الأزياء، الذي تعامل مع عدد نجوم من مشاهير الفن أبرزهم الفنان الراحل شعبان عبدالرحيم، حديثه قائلا إنه محتفظ بكل الصور الخاصة بأعماله مع الفنان محمد رمضان، فضلا عن الرسائل العديد التي بعثها إلى مدير أعماله والتي قوبلت بالرفض.

وحاليا، يتعاون أشرف فجلة مع مجموعة من المشاهير بينهم مغني المهرجانات حمو بيك، والذي ظهر بأحد أعماله خلال حلقته في برنامج “رامز عقله طار” تقديم رامز جلال.

العربية نت