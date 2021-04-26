بوتين وماكرون يبحثان النزاع في أوكرانيا خلال اتصال هاتفي





بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، النزاع في أوكرانيا خلال اتصال هاتفي.

وبحسب بيان صادر عن الكرملين، أطلع ماكرون بوتين خلال الاتصال على مفاوضاته الأخيرة مع الرئيس الأوكراني في باريس.

وجاء في البيان: “بمبادرة من الجانب الفرنسي، جرت محادثة هاتفية بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. وتم إيلاء اهتمام خاص للنزاع الأوكراني الداخلي”.

وبحسب البيان، “أعرب الرئيسان عن القلق بشأن تصعيد التوترات في جنوب شرق أوكرانيا”.

وتابع البيان، أن “رئيسي روسيا وفرنسا تبادلا أيضا وجهات النظر حول موضوع مكافحة انتشار عدوى فيروس كورونا”.

وفي وقت سابق، أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الوضع على خط تماس القوات في دونباس مقلق، واستفزازات الجيش الأوكراني ليست فردية، بل متعددة، مشيرًا إلى أن روسيا ليست طرفا في الصراع، ولهذا لا يمكنها ضمان وقف شامل لإطلاق النار في دونباس، لكنها تستخدم نفوذها لتنفيذ الاتفاقات.

وصرحت موسكو مرارًا أنها ليست طرفًا في الصراع الأوكراني الداخلي وأنها مهتمة بكييف للتغلب على الأزمة السياسية والاقتصادية.

وأعلنت السلطات الأوكرانية أواخر آذار/ مارس 2021، عن مقتل أربعة عسكريين وإصابة اثنين آخرين خلال قصف قرب قرية شومي في منطقة دونيتسك. وقال الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، إنه سيناقش الوضع قريبًا مع قادة “رباعية النورماندي”. وبدأت كييف تعلن عن تفاقم الوضع في دونباس.

العربية نت