الصحة: تكشف أسباب زيادة الإصابات والوفيات بـ”كورونا”





كورونا أدّى إلى ارتّفاع الإصابات والوفيات. وشدّدت ميّادة على ضرورة الالتزام بالاحترازات والاشتراطات الصحية المعمول بها والمعلن عنها من وزارة الصحة من لبس الكمامات والتباعد الاجتماعي وغسل الأيدي بالصابون والتعقيم الدائم والمستمرّ. وقالت ميادة إنّ الجائحة في موجتها الثالثة قاسية وتسببت في الكثير من الإصابات والوفيات. وأضافت” يجب أنّ تكون الصلاة في شهر رمضان ما أمكن في المنزل وإنّ أصرّ البعض على أدائها في المساجد يجب التشدّد في التقيّد بالاحترازات المطلوبة بأنّ يحمل كلّ مصلٍّ سجادته الخاصة معه ويرتدي الكمامة مع الالتزام بأداء الصلاة على أسس التباعد”. وأردفت” يفضل أداء الصلاة في ساحات المساجد للتهوية الجيّدة مع تجنب المصافحة عقب الصلاة”. ودعت ميّادة بحسب صحيفة اليوم التالي للتقليل من الزيارات الاجتماعية والتواصل الرمضاني الذي درجت عليه الأسر السودانية لا سيما زيارات المرضى في المستشفيات وزيارات الأسر فيما بينها وأن يفطر الجميع في منازلهم ويتواصلوا مع بعضهم البعض عبر الهواتف النقالة وتقنيات التواصل الحديثة خاصة التواصل في الأفراح والأتراح. وشدّدت ميادة على الفئات المستهدفة بالتطعيم الحرص على ذلك في المراكز المخصصة في العاصمة والولايات، مبينة أن لقاح كورونا الموجود في السودان الآن آمن وفعّال. وأوضحت أنّ آخر يوم للجرعة الأولى سيكون في الـ 30 من أبريل الجاري. وحتى، الأثنين، وصلت حصيلة الإصابات بـ”كوفيد ـ19″ في السودان إلى”32695″، وتعافى”26411″، وتوفي”2300″.

الخرطوم ( كوش نيوز)