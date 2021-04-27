التشديد على منع الأطفال من أداء العمرة والصلاة في الحرم المكي





شددت وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية على منع الأطفال من أداء الصلاة في الحرم المكي أو أداء العمرة، وذلك وفقاً لما أعلنته من ضوابط لإصدار تصاريح العمرة والصلاة خلال شهر رمضان المبارك.

وأوضحت الوزارة أن الضوابط تتمثل في إتاحة خدمة إصدار التصاريح من خلال تطبيقي “اعتمرنا” و”توكلنا”، واشتراط التحصين بأحد أنواعه الثلاثة لإصدار التصاريح “محصّن، محصّن جرعة أولى، محصّن متعافي”، وعدم السماح للمركبات غير المصرحة بدخول المنطقة المركزية، وعدم القدوم للمراكز خارج الموعد المحدد، ومنع اصطحاب الأطفال.

كما أكدت الوزارة سابقاً أن الأعمار المصرح لها بالعمرة من داخل المملكة حسب تعليمات وزارة الصحة من 18 إلى 70 عاماً.

ويُذكر أن وزارة الحج والعمرة قد أفادت في وقت سابق بأنه يمكن حجز صلوات اليوم كلها، ولا يمكن حجز الصلوات لأكثر من يوم في نفس الوقت، وبعد انتهاء صلاحية التصاريح الحالية يمكن الحجز ليوم آخر.

الامارات نيوز