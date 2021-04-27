معتصم محمود يكتب.. سوداكال يتمدد والمعارضة تتخبط





ــ قرر أعضاء مجلس المريخ المجمدة عضويتهم قبول ما أسموه مبادرات لم الشمل في إشارة للمصالحة مع سوداكال.

ـ قرار عاقل من جماعة كندو والأسد لكن السؤال، هل يقبل سوداكال المصالحة!!

ـ قرارات الفيفا الأخيرة لم تعزز شرعية سوداكال فقط بل سلمته مصير المريخ وكلفته بتحديد خارطة الطريق.

ـ الفيفا رفضت الاعتراف بعمومية عوضية سمك وبالتالي أحرقت الورقة الأخيرة بيد جماعة أسد.

ـ قرارات الفيفا الأخيرة منحت سوداكال شرعية غير مسبوقة ودعماً لا يُضاهى وهو الأمر الذي جعل الجماعة يبحثون عن مبادرات الوفاق ومحاولة العودة لحضن سوداكال.

ـ الرأي عندي أن سوداكال أقرب لجماعة الكندو من التحالفات الهشة واتحاد الجماهير وغير ذلك من اللافتات الوهمية.

ـ مكونات اتحاد الجماهير ترى أن مجموعة الكندو لا تختلف عن مجموعة سوداكال بل هي أسوأ والتحالف المصلحي الحالي وقتي ومحدد بإسقاط سوداكال وبس.

ـ الأقلام التي تتغزل في مجموعة الكندو الآن قالت ما قالت في المجموعة وستعيد ذات الكلام يوم ان يتنهي التحالف الانتهازي الهش.

ـ اجتماع مجموعة الكندو دعا للهدوء وتبرأ من أي انفلات محملاً المسؤولية للجهات التي تدعو لذلك.

ـ واضح ان المجموعة تبرأت من الدعوة لمسيرة مليونية أمام الاتحاد العام.

ـ المسيرة فشلت ولم يحضر أحد.

ـ كل المسيرات والوقفات الاحتجاجية فشلت والحضور لم يزد عن عدد من الصبية وقليل من الكبار.

ـ الأقلام التي تحرض على الاحتشاد لا تحضر، فقط تحرض الصبية والأطفال.

ـ معقول مسيرة في نهار رمضان.

ـ الداعي للمسيرة إما فاطر رمضان أو تارك صلاة.

ـ مأزق جماعة الكندو لا يماثله إلا مأزق قيادة اتحاد الخرطوم.

ـ اتحاد الكيماوي زاغ من الانتخابات التكميلية حتى يظل رئيساً بالتكليف لكن الأندية صعدت من مطالبها ودعت لسحب الثقة.

ـ الكيماوي شكل تجمعاً هزيلاً باسم بحري لكن الملعوب انكشف مبكراً وها هي بحري تتأهب لتشكيل تجمعها المعبر عنها.

ـ تجمع بحراوي حقيقي بقيادة ماجد راس وجنابو نزار وحمد صالح والقرير وبقية العقد الفريد.

ـ تجمع الكيماوي من عناصر كرتونية هشة وتجمع ماجد أسود بحرواية ضارية.

ـ تجمع بحري الحقيقي بقيادة ماجد سينتزع حق بحري في شغل منصب أمين المال.

ـ يُذكر أن تجمع الفرافير الذي شكله الكيماوي لم يجرؤ على المطالبة بحق بحري في المنصب حتى لا يغضب الكيماوي الذي أسند المنصب لعبود الأمدرماني.

صحيفة الصيحة