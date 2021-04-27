تعليق حركة الطيران مع الهند بسبب (كورونا)





أصدرت سلطة الطيران المدني قراراً، قضى بإيقاق جميع حركة الركاب بين السودان والهند، اعتباراً من السابع والعشرين من أبريل وحتى السابع والعشرين من مايو المقبل.

وقالت اللجنة في تعميمٍ صحفي أمس، إنه نسبةً لارتفاع معدلات الإصابة وظهور سلالات جديدة من فيروس كورونا في الهند، قرّرت سلطة الطيران المدني بتوصيةٍ من اللجنة العليا للطوارئ الصحية إيقاف جميع حركة الركاب بين السودان والهند، عدا السودانيين القادمين من المدن الهندية بشرط حصولهم على شهادة سلبية لكورونا (RT-PCR) سارية خلال ٧٢ ساعة من زمن الوصول لمطار الخرطوم، مع التزام العائدين بالحجر المنزلي لمدة ١٤ يوماً، وطالبت اللجنة جميع الشركات الناقلة الالتزام بالإخطار المسبق ٢٤ ساعة قبل الوصول بأسماء وعدد السودانيين العائدين.

وسجّلت الهند، زيادةً قياسيةً جديدةً عالمياً في الإصابات بفيروس كورونا لليوم الرابع على التوالي بـ349 ألفاً و691 حالة.

صحيفة الصيحة