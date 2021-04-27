مديرادارةالتحصين :السعودية تربط دخول اراضيهالاداءالعمرة والحج بالتطعيم ضد كورونا





كشف جمال محمد عثمان مدير إدارة التحصين بوزارة الصحة ولاية الخرطوم عن ربط المملكة العربية السعودية الدخول لاراضيها لاداء العمرة والحج بالتطعيم ضد كوفيد (19) جاء ذلك خلال اجتماع لجنة كوفيد 19 الذي أقيم اليوم بقاعة إدارة الرعاية الصحية الأولية بوزارة الصحة ولاية الخرطوم. في وقت خصصت(بحسب سونا) وزارة الصحة ولاية الخرطوم مركز عمر بن الخطاب للمعتمرين الذي يبلغ عددهم الفين معتمر والحجاج الذين يبلغ عددهم حوالي (15) الف حاج وتحديد الفئة العمرية هذا العام للحجيج الأعمار من (18-50) عام اضافة إلى ترتيب مركز القمسيون الطبي أيضا لتبسيط أجراءات الحج. ولفت جمال الي دراسة مقترح أفراد مركز صحي للحجاج في كل محلية لتفادي الازدحام طالب جمال إدارتي تعزيز الصحة والاعلام بضرورة تكثيف العمل الإعلامي وزيادة رفع الوعي للمواطنين في كافة أنحاء الولايه باهمية اخذ لقاح الكورونا وصف اللقاح بأنه أمن وفعال ومجانا . وقلل جمال من مضاعفات اللقاح التى تتفاوت من ارتفاع في درجة الحرارة والم في موضع الحقن وفتور وصداع من الأصابة بذلك المرض الفتاك. داعيا كل الفئات العمرية من سن 45 الي 59 عاما والذين يعانون من أمراض مزمنه بالاسراع الي مراكز التطعيم . موضحا أن اخذ الجرعة الثانية يبدأ من يوم 5/9 من شهر مايو القادم. ونوه جمال عن تقديم خدمة التحصين في 38 مركز موزعة كالآتي في أنحاء الولاية المختلفة 13مركز في محلية الخرطوم و5 مراكز في محلية جبل أولياء و3 مراكز في محلية أمدرمان و7 مراكز محلية كررى و5 مراكز في كل من محليتي بحري وشرق النيل مركزين في محلية امبدة . وتابع جمال في القول ان برنامج إدخال بيانات المطعمين في المحليات يحتاج إلى 35 شخص موضحا أن اليونسيف سوف تقوم بتسليم 134 تاب لكافة أنحاء السودان سوف يكون لولاية الخرطوم النصيب الأكبر لخصوصيتها إضافة إعطاء إدارة الطوارئ والاوبئه بالوزارة الي عدد 2 تاب للمساهمه في برنامج إدخال البيانات . موضحا أن موقف الإدخال وصل إلى 88، 108الف عدد الكوادر الطبية 41،380 بنسبة 91،9 والفئات الأخرى 66،708 الف .

الخرطوم ( كوش نيوز)