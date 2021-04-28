نادية: زكاة الفطر لهذا العام هي Euro 5 في جميع الاراضي الإسبانية





الزكاة، إنّها سحر فعلاً .

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أعلنت المفوضية الإسلامية عندنا أن زكاة الفطر لهذا العام هي Euro 5 في جميع الاراضي الإسبانية، لكن دعوني أتكلم عن فضل الزكاة.

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في زمن الحضارة كانت الأندلس أثرى مقاطعة في العالم، وأكبر مصدّر لمختلف الصناعات الغذائية والنسيجية والأدوات لمختلف دول العالم، الحقيقة نعم تطورت الأندلس بفضل العلوم والصناعة والتجارة والثقافة، لكن هناك أمر آخر وهو الزكاة، نعم الزكاة، كان الأندلسيين يهتمون بالزكاة كثيرا، لذلك لم يبقى فقير بالأندلس وصار أهل الأندلس أثرياء سواء الملوك أو العامة، وصارت الأندلس يحجّ إليها الجميع خاصة الاوربيين لأخذ الصدقة والزكاة، للصدقة والزكاة أمر سحري، وعندما تقرأ أنّ أموالك تكثر بالصدقة فهذا صحيح، الصدقة والحب الوحيدان الذان يزيدان كلّما اعطيتهما للغير، هناك أمر سحري لا يمكن شرحه، لكنه يحدث، يحدث بالأموال والنفوس، فتشعر بروحك سعيدة وكأنها بالجنة، ويبقى المال مال الله، نحن لا نملك شيء، والكفن ليس به جيوب، ولا غالب إلاّ الله.

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Ramadán Mubarak ,feliz Ramadán

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ولا غالب إلاّ الل️ه

“No hay vencedor sino Alláh”

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🌹 Nadia Rafael ELKORTOBI