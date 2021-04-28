إيدام يحمل نافع علي نافع مسؤولية اغتيال علي فضل





كشف المتحري في محكمة انقلاب الإنقاذ، العقيد شرطة جمال محمد، أن المتهم إبراهيم نايل ايدام، قال في أقواله في التحقيقات إن د. نافع علي نافع، هو المسؤول عن مقتل الدكتور علي فضل، حين تم اعتقاله في جهاز الأمن. واقر إبراهيم نايل بأقواله التي تلاها المتحري أمام القاضي.

وحدد القاضي جلسة اجرائية الثلاثاء القادم للنظر في الطلبات المقدمة من محامي الدفاع الخاصة بالغاء التدابير التي اتخذتها المحكمة، كما طلب الدفاع الغاء قرار المحكمة بمنع ذوي المتهمين من حضور الجلسات .

صحيفة السوداني