ارتفاع ضحايا انهيار مناجم الذهب بالنهود الى 13





ارتفع عدد ضحايا مناجم الذهب بفوجا بمحلية النهود ولاية غرب كردفان إلى 13 قتيلاً خلال الاسبوع الجاري ولقي أمس 6 معدنين مصرعهم ، إثر انهيار بئر غير مقننة للذهب، بفوجا وطالب المقرر السابق لتنسيقية قوى إعلان الحرية و التغيير بادارية فوجا جميل إبراهيم بضرورة التدخل الحكومي واتخاذ إجراءات عاجلة وحاسمة وجادة لحماية المعدنين بجانب تفعيل إجراءات السلامة بمناجم فوجا للتعدين الاهلي، واستنكر عدد كبير من المواطنين بالادارية صمت حكومة الولاية والحكومة المركزية تجاه الكوارث المتكررة التي تنجم عن انهيار الآبار بمناجم التعدين الأهلي بفوجا.

النهود: كباشي موسى

صحيفة الجريدة