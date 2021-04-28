تحذيرات رسمية من انهيار النظام الصحي بالبلاد





حذرت إدارة الاستعداد المبكر بالإدارة العامة للطوارئ ومكافحة الأوبئة بوزارة الصحة ولاية الخرطوم، المواطنين من تغير الأجواء المصحوبة برياح عاتية في فصل الخريف، طالب مدير إدارة الاستعداد المبكر د. محمد فحل بحسب صحيفة الحراك السياسي، المواطنين بتوخي الحيطة في الأيام المقبلة.

في غضون ذلك انتقد فحل تراخي السلطات في تطبيق الاشتراطات الصحية لمنع انتشار جائحة كورونا، مشدداً على ضرورة سن قوانين صارمة تلزم المواطنين بالتحرك ضمن تدابير صحية محددة، وتابع “ارتفاع معدلات الإصابة بفايروس كورونا نتيجة لعدم التزام المواطنين”، وحذر من انهيار الوضع الصحي بالبلاد حال استمرار تفشي الفايروس.

وبشأن الاستعداد المبكر وتدارك خطر الخريف، طالبت إدارة الطوارئ المواطنين بضرورة تجنب ملامسة أماكن مرور التيار الكهربائي، مع مراعاة مراجعة خطوط تيار الكهرباء والآبار غير آمنة القفل وتأمينها مع تجنب استخدام الألعاب ذات الارتفاع العالي والسريعة عند تلبد الغيوم ونشاط الرياح.

وشدد محمد فحل على عدم ممارسة السباحة داخل مجرى النيل نهائياً خلال فترة الخريف حتى للمحترفين. وسُجلت بالبلاد حتى أمس الثلاثاء 33104 حالة إصابة بـ(كورونا) فيما تعافى 26795 مصاب، وتوفى 2349.

الخرطوم (كوش نيوز)