الصحة العالمية : (3) ملايين حالة إصابة بالملاريا في السودان





ذكر تقرير عالمي لمنظمة الصحة العالمية، إن نسبة الإصابة بالملاريا في السودان بلغت 45% من جملة الحالات في إقليم شرق المتوسط. واكد التقرير أن جملة الاصابات بالملاريا في السودان بلغت اكثر من 3 ملايين حالة، وهناك 1,825 حالة وفاة عام 2019.

وتقدر المنظمة الدولية عدد الإصابات بالملاريا عالمياً بـ 22 مليون حالة منها عدد 409 ألف حالة وفاة مسجلة في 87 بلداً موبؤة بالملاريا .

وطبقا لـ(وكالة السودان للانباء) فإن هذه الاحصائية للسودان برغم تلقيه مبلغ (362,9) مليون دولار لمكافحة الملاريا لثلاث سنوات، من قبل صندوق الدعم العالمي لمكافحة امراض الملاريا والدرن والايدز.

صحيفة السوداني