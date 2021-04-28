زيلينسكي يكشف عن توقعاته من اللقاء مع بوتين





أعرب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي عن أمله بأن يسمح لقاؤه مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، إذا عقد، بمنع تفاقم الوضع الأمني في منطقة دونباس جنوب شرق أوكرانيا.

وفي مقابلة أجرته معه صحيفة la Repubblica الإيطالية ونشرت أمس الثلاثاء، صرح زيلينسكي بأنه لا يتصور دائرة المواضيع التي سيناقشها مع بوتين قائلا: “ما هي الأجندة التي يجب مناقشتها خلال هذه المحادثات؟ ما هي الخطوات التي ستقودنا إلى السلام؟ أين ومتى سيتم تنسيق هذه الخطوات؟ كلها أسئلة لا تزال بلا رد”.

وتابع: “من الواضح أن الوقت قد طال ولم يكن بين أوكرانيا وروسيا حوار مباشر حقيقي، ولا شك أن ذلك لا يسهل بدء محادثات بناءة، لذا فيبدو لي أن اللقاء الأول يجب أن يعقد في أرض بجسد السلام والحوار”.

وفي المقابلة طرح الرئيس الأوكراني، بعد إعلانه استعداده للقاء بوتين في دونباس، مبادرة جديدة بشأن إمكانية عقد هذا اللقاء، هذه المرة في الفاتيكان باعتبار أراضيها “المكان الأمثل” لإجراء حوار بين كييف وموسكو حول سبل إحلال السلام في دنوب شرق بلاده.

ومنذ فبراير الماضي تشهد منطقة دونباس جنوب شرقي أوكرانيا تصاعد التوتر على خط التماس بين القوات الأوكرانية وقوات “جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين” غير المعترف بهما، وسط تبادل الطرفين الاتهامات بانتهاك وقف إطلاق النار.

وتتهم أوكرانيا والدول الغربية روسيا بالتدخل في دونباس إلى جانب “الانفصاليين” هناك، فيما تنفي موسكو هذه الاتهامات مؤكدة أنها ليست طرفا في النزاع “الأوكراني الداخلي”.

العربية نت