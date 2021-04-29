أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة يوم الخميس الموافق 29 أبريل 2021م
أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة يوم الخميس الموافق 29 أبريل 2021م
صحيفة السوداني:
– ازمة الدواء تتفاقم ووزير الصحة يقول نتائجها كارثية
– السودان يخطر روسيا بإيقاف إنشاء قاعدة فلامينغو البحرية ببورتسودان
– الدكتور الشهيد علي فضل يصحو من غفوته.. على دفوف وطبول ثورة ديسمبر المجيدة
– تركي آل الشيخ يتكفل بمعسكر الهلال الخارجي
صحيفة الحراك السياسي:
– أسرة ضباط 28 رمضان لـ(الحراك): النيابة تتباطأ في فحص الـDNA
– قيادي بـ”التغيير” لـ(الحراك): من حق الشعب البحث عن الأفضل بعد نفاد “الصبر”
– الشيخ لـ(الحراك): سعر السكر في السودان أقل من البرازيل ونطمح لرفع إنتاجه
– مقتل سيدة وإصابة 8 أشخاص في فض اعتصام بجنوب دارفور
– وزارة التربية تمنع فرض رسوم على تلاميذ الأساس بالخرطوم
صحيفة التيار:
– مصادر لـ(التيار): الوحدات النظامية تتأهب لمنع إفطار هيئة العمليات
– القبض على موظفين ونظاميين متورطين في تهريب الغاز من مصفاة الجيلي
– عمر قمر الدين: الهدف الرئيسي من مؤتمر باريس تحسين صورة السودان
– مشروع كندي في مجال الطاقة بالسودان كلفته (4) مليارات دولار
– مدير الجوازات لـ(التيار) ضبطنا شركات أدخلت أجانب دون ضوابط
– وزير الصحة: مشاكل في المهنة حولت الصيدلاني إلى “بياع”
صحيفة السوداني الدولية:
– السودان يوقف نشاط القاعدة العسكرية الروسية في بورتسودان
– الأمم المتحدة تدفع 380 مليون دولار للمتضررين من حرب الخليج
– جولة أفريقية لوزيرة الخارجية حول سد النهضة
– وزير الصحة: البلاد تواجه أزمة دواء طاحنة
– التربية بالخرطوم تمنع فرض رسوم على تلاميذ الأساس
– مريم الصادق تشارك في اجتماع وزيرات الخارجية بشأن كورونا
صحيفة المواكب:
– قتيل وجرحى في اشتباكات بين مواطنين والجبهة الثورية
– قيادي بالنظام البائد يعترف بتصرف شركة “عارف” في خط هيثرو
– فض اعتصام سلمي بالقوة يسفر عن إصابة (8) أشخاص بجنوب دارفور
– أزمة دواء وانعدام نحو (3000) صنف
– الوساطة تكشف موعد استئناف التفاوض مع (الحلو) وطلب جديد لـ(عبد الواحد)
– تعويضات الخليج تدفع (380) مليون دولار إضافية للمتضررين
– منع فرض رسوم على تلاميذ الأساس بالخرطوم
صحيفة النيل الدولية:
– البرهان وحمدوك يقودان وفد السودان الى باريس
– السودان يجمد اتفاقا لإقامة قاعدة روسية على البحر الأحمر وموسكو تنفي
– مقتل سيدة واصابة 8 أشخاص في فض اعتصام لأهالي بجنوب دارفور
– جنود اثيوبيون بـ(يونيسفا) يرفضون العودة الى أديس أبابا خشية التصفية
– المالية تنفي صدور قرار بزيادة سعر الدولار الجمركي
– شعبة المخابز تدعو إلى إعادة النظر في مواصفات دقيق الخبز المدعوم
صحيفة أخبار اليوم:
– الصحة السودانية : منع السفر إلى الهند وتسجيل 16اصابة جديدة وحالتي وفاة
– الصحة بالخرطوم تحذر من الازدحام في الأسواق والتجمعات
– رئيسة القضاء تلتقي بالمفوضية القومية لحقوق الإنسان
– التربيه تؤكد مجانية امتحانات الأساس بالخرطوم
– اتفاقية بين الثروة الحيوانية وشركة سعودية لترقية صادر الماشية واللحوم
– مريم الصادق تشارك في اجتماع وزيرات الخارجية بشأن تداعيات جائحة كورونا
– عربي يوجه بتوفير الحماية لمقر بعثة الـ(يوناميد) الذي تم إخلاؤه بكبكابية
– أجراس فجاج الأرض/عاصم البلال الطيب: بثينة دينار والبحث عن نظام الحكم المفقود!
صحيفة الوطن:
– الشيوعي : تحريك الدولار الجمركي كارثة ستقود للمظاهرات
– الوساطة تكشف عن موعد التفاوض مع الحلو وطلب جديد من عبد الواحد
– محمد عصمت :المصادقة على “سيداو” إنجاز للسودان
– الصحة :أزمة حادة في الدواء الإرصاد:توقعات بهطول امطار
صحيفة القوات المسلحة :
– القائد العام : حريصون علي تنفيذ خطة تطوير القوات المسلحة من خلال محاورها الثلاثة
– التعايشي يلتقي وفد منظومة الصناعات الدفاعية
– وزير الصحة يكشف عن أزمة حادة في مجال الأدوية
– التربية بالخرطوم تمنع فرض رسوم على تلاميذ الأساس بالولاية.
الخرطوم: (كوش نيوز)