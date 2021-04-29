



أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة يوم الخميس الموافق 29 أبريل 2021م

صحيفة السوداني:

– ازمة الدواء تتفاقم ووزير الصحة يقول نتائجها كارثية

– السودان يخطر روسيا بإيقاف إنشاء قاعدة فلامينغو البحرية ببورتسودان

– الدكتور الشهيد علي فضل يصحو من غفوته.. على دفوف وطبول ثورة ديسمبر المجيدة

– تركي آل الشيخ يتكفل بمعسكر الهلال الخارجي

صحيفة الحراك السياسي:

– أسرة ضباط 28 رمضان لـ(الحراك): النيابة تتباطأ في فحص الـDNA

– قيادي بـ”التغيير” لـ(الحراك): من حق الشعب البحث عن الأفضل بعد نفاد “الصبر”

– الشيخ لـ(الحراك): سعر السكر في السودان أقل من البرازيل ونطمح لرفع إنتاجه

– مقتل سيدة وإصابة 8 أشخاص في فض اعتصام بجنوب دارفور

– وزارة التربية تمنع فرض رسوم على تلاميذ الأساس بالخرطوم

صحيفة التيار:

– مصادر لـ(التيار): الوحدات النظامية تتأهب لمنع إفطار هيئة العمليات

– القبض على موظفين ونظاميين متورطين في تهريب الغاز من مصفاة الجيلي

– عمر قمر الدين: الهدف الرئيسي من مؤتمر باريس تحسين صورة السودان

– مشروع كندي في مجال الطاقة بالسودان كلفته (4) مليارات دولار

– مدير الجوازات لـ(التيار) ضبطنا شركات أدخلت أجانب دون ضوابط

– وزير الصحة: مشاكل في المهنة حولت الصيدلاني إلى “بياع”

صحيفة السوداني الدولية:

– السودان يوقف نشاط القاعدة العسكرية الروسية في بورتسودان

– الأمم المتحدة تدفع 380 مليون دولار للمتضررين من حرب الخليج

– جولة أفريقية لوزيرة الخارجية حول سد النهضة

– وزير الصحة: البلاد تواجه أزمة دواء طاحنة

– التربية بالخرطوم تمنع فرض رسوم على تلاميذ الأساس

– مريم الصادق تشارك في اجتماع وزيرات الخارجية بشأن كورونا

صحيفة المواكب:

– قتيل وجرحى في اشتباكات بين مواطنين والجبهة الثورية

– قيادي بالنظام البائد يعترف بتصرف شركة “عارف” في خط هيثرو

– فض اعتصام سلمي بالقوة يسفر عن إصابة (8) أشخاص بجنوب دارفور

– أزمة دواء وانعدام نحو (3000) صنف

– الوساطة تكشف موعد استئناف التفاوض مع (الحلو) وطلب جديد لـ(عبد الواحد)

– تعويضات الخليج تدفع (380) مليون دولار إضافية للمتضررين

– منع فرض رسوم على تلاميذ الأساس بالخرطوم

صحيفة النيل الدولية:

– البرهان وحمدوك يقودان وفد السودان الى باريس

– السودان يجمد اتفاقا لإقامة قاعدة روسية على البحر الأحمر وموسكو تنفي

– مقتل سيدة واصابة 8 أشخاص في فض اعتصام لأهالي بجنوب دارفور

– جنود اثيوبيون بـ(يونيسفا) يرفضون العودة الى أديس أبابا خشية التصفية

– المالية تنفي صدور قرار بزيادة سعر الدولار الجمركي

– شعبة المخابز تدعو إلى إعادة النظر في مواصفات دقيق الخبز المدعوم

صحيفة أخبار اليوم:

– الصحة السودانية : منع السفر إلى الهند وتسجيل 16اصابة جديدة وحالتي وفاة

– الصحة بالخرطوم تحذر من الازدحام في الأسواق والتجمعات

– رئيسة القضاء تلتقي بالمفوضية القومية لحقوق الإنسان

– التربيه تؤكد مجانية امتحانات الأساس بالخرطوم

– اتفاقية بين الثروة الحيوانية وشركة سعودية لترقية صادر الماشية واللحوم

– مريم الصادق تشارك في اجتماع وزيرات الخارجية بشأن تداعيات جائحة كورونا

– عربي يوجه بتوفير الحماية لمقر بعثة الـ(يوناميد) الذي تم إخلاؤه بكبكابية

– أجراس فجاج الأرض/عاصم البلال الطيب: بثينة دينار والبحث عن نظام الحكم المفقود!

صحيفة الوطن:

– الشيوعي : تحريك الدولار الجمركي كارثة ستقود للمظاهرات

– الوساطة تكشف عن موعد التفاوض مع الحلو وطلب جديد من عبد الواحد

– محمد عصمت :المصادقة على “سيداو” إنجاز للسودان

– الصحة :أزمة حادة في الدواء الإرصاد:توقعات بهطول امطار

صحيفة القوات المسلحة :

– القائد العام : حريصون علي تنفيذ خطة تطوير القوات المسلحة من خلال محاورها الثلاثة

– التعايشي يلتقي وفد منظومة الصناعات الدفاعية

– وزير الصحة يكشف عن أزمة حادة في مجال الأدوية

– التربية بالخرطوم تمنع فرض رسوم على تلاميذ الأساس بالولاية.

الخرطوم: (كوش نيوز)