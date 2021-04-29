بابكر سلك يكتب: إحتمال فشقتنا تبقى ماحقتنا





] اليومين دي الكلام كلو عن أرضنا وعرضنا.

] ويكثر الجدل حول الفشقة.

] ذلك الموقع الفخيم في جسد الوطن الواسع.

] ناس بيقولوا قنعوا من فشقتهم من كلام مريوما الزمان داك.

] وناس بيقولوا أنو هذه المنطقة الهامة من جسد الوطن قد بيعت منذ زمن الكيزان.

] وناس بيقولوا فشقتنا في طريقها للبيع حالياً علي طريقة الفشقة مقابل البيرة.

] كل البقولوهو الناس يختلف في شخص البائع ولكنه يتفق في أننا فقدنا فشقتنا.

] بدليل أن رؤوس الأموال الحبشية قد قامت ببناء معسكرات للجيش الإثيوبي في فشقتنا مقابل تأمين زراعة السمسم لصالح إثيوبيا.

] فأنشئت مصانع الطحنية الإثيوبية لأول مرة في تاريخ الحفتي نتيجة كثافة وجودة إنتاج السمسم المزروع في فشقتنا.

] فالحفتي لايعرفون الطحنية لأنهم لايزرعون السمسم حيث لاتوجد لديهم أراض صالحة لزراعته من زمن أبرهه بتاع الفيل.

] الوكت داك لا أبرهة ولا النجاشي فكرا في زراعة السمسم في فشقتنا.

] لأنهم يدرون تماماً بأن فشقة السودان منطقة محرمة محروسة برجال يغيرون على الأرض والعرض.

] دي فشقة أمة ما لعب.

] زمان الفهم كان كده.

] حالياً الكل يطمع في فشقتنا.

] والبعض شغال يعرض في فشقتنا ويطرح التسويات والحلول.

] وفود ووفود تقوم وتقعد تبيع وتشتري في فشقتنا.

] ويخرج علينا السيد الرصين بتصريح.

] تصحبه تصريحات الناس البجوا مع الرصين للمفاوضات حول فشقتنا.

] ونحنا أسياد الفشقة لا نستشار في الأمر.

] وكأن الأمر لايخصنا.

] وأخيراً فشقتنا حاتبقى ماحقتنا.

] اللهم أحفظ فشقتنا.

] أرضنا وعرضنا وحقتنا.

] اللهم ولا توفقهم في مبتغاهم النيل من فشقتنا.

] اللهم أحصهم عدداً وشتتهم بدداً وبددهم شتتاً.

] فشقتنا!.

] معقولة؟وعلي عينك ياتاجر؟؟.

] أيها الناس.

] تشتعل الحرب بين محبي الرئيس المحبوب ومريدي الرئيس المامحبوب.

] هذه المشاحنات أفقدت المريخ أهم مميزات مجتمعه الراقي الصفوي.

] وهاهي الحرب تزداد نيرانها إشتعالاً يومياً

] وتتعدد أسبابها إصطناعاً.

] لأنه لايوجد لها سبب منطقي.

] على سوداكال وأعداء سوداكال أن يفهموا أن حربهم لبعضهم تضر بالمريخ.

] وإن أصر الطرفان عليها.

] حقوا يخوضوها على طريقة طالعني الخلا.

] جسد المريخ فتر من تحمل السقطات والاسقاطات اليومية.

] وكلها ليست إلا محاولات للإنتصار للذات لشيء في نفس يعقوب.

] أيها الناس.

] حرب المريخاب مافي حرب أكبر منها في البلد دي.

] غير حرب التعاون ضد سلعتي.

] الحتة دي دايرة وقفة.

] ومحاسبة بشدة .

] عشان الشدة تزول.

] موضوع سنعود له بالتفصيل الممل.

] أيها الناس.

] إن تنصروا الله ينصركم.

] أها.

] نجي لي شمارات والي الخرتوم.

] والينا أيه الحاصل بين سلعتي والتعاون ورينا.

] وماهي سلعتي وكم من الأسعار بتخلي لينا.

] وميزات التعاون ومساحته تنازل عنها لسلعتي كرمانا لينا.

] ولا تغول من سلعتي على تعاونا ورينا.

سلك كهربا

ننساك كيف والكلب قال شركة بين وزارة التجارة ومنو وشنو وتقوم بعمل التعاون ولا شنو ولي شنو؟والتعاون الشتتو منو؟ولي شنو؟.

وإلى لقاء .

سلك

صحيفة الانتباهة