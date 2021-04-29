توقف متهم يقوم بتهريب الأجانب لداخل الخرطوم





نجحت إدارة المعابر بشرطة ولاية الخرطوم وعبر القوة المرتكزة في معبر الدبيبة( 4 )في توقيف متهم ينشط في تهريب الأجانب لداخل ولاية الخرطوم وتشير الوقائع الي أنه أثناء قيام قوة معبر الدبيبة 4 بمهامها الروتينية في فحص المستندات والأوراق الثبوتية لأصحاب المركبات التي تمر بالمعبر صادف دخول عربة حافلة ماركت هايس مظللة (بحسب الحراك السياسي) للبوابة الرئسية للمعبر وأثناء فحص مستندات العربة لاحظ قائد القوة علامات الإرتباك الواضحة علي وجه قائدها وعلي ضوء ذلك أصدر توجيهاته بتتفتيشها وتم إنزال جميع الركاب من العربة وعلي الفور أتضح أنهم أجانب من دولة مجاورة ويبلغ عددهم أشخاص من ضمنهم (5) سيدات حاول المشتبه به تهريبهم لداخل ولاية الخرطوم وبناء علي ذلك تم تحويلهم لشعبة الاتجار بالبشر وتم إتخاذ إجراءات قانونية في مواجهة المتهم تحت المادة 44 إجراءات وذلك في قسم دائرة الإختصاص.

الخرطوم (كوش نيو