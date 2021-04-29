الشرطة تنشر دوريات من الدراجات النارية لحسم التفلتات الامنية بالخرطوم





اكد المدير العام لقوات الشرطة الفريق أول شرطة حقوقي خالد مهدي إبراهيم حرص رئاسة قوات الشرطة علي دعم خطط ولاية الخرطوم المعنية بحفظ الأمن والاستقرار بربوع الولاية موكدا علي أهمية العمل المنعي في الحد من إنتشار الجريمة وشارك مدير الشرطة الخميس شرطة ولاية الخرطوم تدشين آليات العمل المنعي برئاسة شرطة ولاية الخرطوم المتمثلة في دوريات الدراجات النارية وعربات الحوادث . وقد تم تدشين عدد 75دورية متحركة (دراجة نارية) وعدد3عربة لاندكروزر وعدد5عربة بوكس للعمل بحوادث الأقسام . ويأتي التدشين ضمن خطة ولاية الخرطوم لتطوير العمل المنعي والكشفي و الإنتشار الشرطى الكثيف لتغطية جميع محليات الولاية وتأمينها من كافة المهددات بجانب توفير الخدمات الأمنية والإجتماعية للمواطن عند الطلب وتجفيف بؤر الإجرام وتحجيم كافة أشكال التفلتات والمظاهر السالبة بالاحياء السكنية والطرفيه عبر الارتكازات الثابته والمتحركة والسواري والدوريات.

الخرطوم ( كوش نيوز)