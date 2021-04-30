معدل التضخم في السودان فترة ما بعد الإنقاذ اعلي بما لا يقارن بالعهد البائد





منحني التضخم: ادناه منحني اعده صندوق النقد الدولي يوضح مسار معدل التضخم من يناير 2017 الي يناير 2021. اهم معالم المنحني: 1) ان معدل التضخم في فترة ما بعد الإنقاذ اعلي بما لا يقارن بالعهد البائد, 2) ان معدل التضخم في فترة ما بعد الإنقاذ كان في كل شهر اعلي من سابقه, أي اننا لا نسير في الاتجاه الصحيح, 3) المنحني ينتهي في يناير 2021, ولكن معدل التضخم في فبراير 2021 كان اعلي من معدل يناير وفي مارس كان اعلي من معدل فبراير, وهكذا دواليك.



معتصم أقرع