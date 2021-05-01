تسجيل حالات جديدة بفيروس كورونا بولاية سنار





سجلت ولاية سنار امس حالتي إصابه جديده بكورونا كما سجلت 4 حالات شفاء وحالة وفاة ليرتفع تراكمي حالات الإصابة المؤكده الى (٦٨١ ) حاله من بداية جائحة كورونا وتراكمي حالات الشفاء الى ( ٤٣٧) حاله والوفيات الى (٨٩) حاله وفاة .

وأوضح المقداد محمد جادالله مدير الطوارئ والأوبئة بوزارة الصحة بولاية سنار في تصريح [ لسونا ] ان الحالات النشطه ارتفعت إلى (٥٩) حاله منها(١٢) حاله في مركز العزل بسنار وحالتين بعزل ولاية الجزيره و (٤٥) حالة تتم متابعتها بالعزل المنزلي واضاف ان جملة إصابات الموجه الثانيه بلغت(٣٠٩) حاله منها (٢٠٠) حالة شفاء و(٥٠)حالة وفاه .

وناشد المقداد مواطني الولاية لتطبيق كافة الإجراءات الاحترازيه لحماية أنفسهم من الوباء

ودعا المقداد الى الاستفاده من حملة التطعيم بلقاح كورونا التي تنتظم الولاية هذه الايام مستهدفة الكوادر الطبيه والصحيه وكبار السن وذوي الأمراض المزمنه .

صحيفة الصيحة