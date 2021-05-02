



اعرف عدوك تكسب المعركة 🔴

والمطلوب عندهم .. هو أن تعيش – أيها الإسلامي – في دائرة مغلقة .. وهي عقدة الذنب .. بأن تظل حبيسا لأخطاء الماضي خلال تجربة ثلاثة عقود تتحمل وزرها .. وآلامها .

ثم منعك من أي محاولة لتصحيحها ومراجعتها ولسان حالهم يقول أغلق باب التوبة .

لافتة :

الذي له تجربة طويلة سيئة كانت أم حسنة هي بمثابة مخزون هائل من المعرفة والفكر والنضج السياسي .

خلافا لليسار الذين سنحت لهم ديسمبر سانحة ليتعلموا فينا أ،ب،ت سياسة .

لافتة أخرى :

– لا زال اليسار … يدركون بالأرضية الصلبة التي يتمتع بها الإسلاميون حتى الآن … وحتى بعد سقوطهم وانتهاء عهدهم .. لا زالوا يدركون بأن هنالك أرضية صلبة يسيطر عليها الإسلاميون دون غيرهم .

– ‏وهذه الأرضية هي أساس كل شيء … يدركون جيدا بأنها هي من ستأتي بالتيار الإسلامي غدا محمول على الأعناق في صناديق الإقتراع – إن أحسنا إستغلالها منذ اللحظة .

– وهذا ما يفتقده اليسار وأحزاب قحت الصفرية . وهو عدم ثبوت قدم لهم في المجتمع … فليست لهم أرضية ثابتة تمكنهم من الإنطلاق والإندماج نحو المجتمع… لشيء خلقه الله في هذا الشعب السوداني .. وهو بُغض اليسار .

– لذلك ( سيد طيب ) وأمثاله من نشطاء قحت ليس لديهم أي مشروع للدولة أو أي شيء تستعين به حكومة الفترة الإنتقالية اللهم سوا سرد قصص الإسلاميين وإعادة تدويرها مجددا في مناسبات أخرى .

– مستغلا في ذلك المزاج الشعبي العام ونشوة استرجاع مآسي الإنقاذ وأيامها .

• نقول : إهتمامهم بذلك السرد الحكواتي لعدة أسباب :

١- أولها : إفتقار اليسار لأي مشروع حقيقي وذلك لفقدان الأرضية والقدم الثابتة في المجتمع .

٢- ثانيا : أن نظل كإسلاميين محبوسين في الدائرة المغلقة وهي عقدة الذنب وأخطاء التجربة وبالتالي لا رؤية ولا مستقبل .

٣- ثالثا : تبرير أفعال حكومتهم وجرائمها وذلك بإعطاء القطيع نماذج من ممارسات النظام البائد .. ليجدوا مبررا لما يفعلونه اليوم من ممارسات . ليكونوا هم بذلك إمتدادا لأخلاق النظام البائد وأشد تدنيا وانحطاط .

٤- رابعا : من أهم أهداف الإسهاب في قضايا الإسلاميين هو : أن يرتد الجيل الحديث المتأخر من الإسلاميين عن التيار الإسلامي .

– وذلك من خلال السرد والنبش المستمر لأخطاء الإسلاميين وممارساتهم … حتى نضيق بهم ذرعا ونتنكر عليهم .

– ‏ولكن هيهات !!

ونقول لهم كما بينا سابقا :

– ‏أن الذي له تجربة طويلة .. سيئة جدا كانت أم حسنة هي بمثابة مخزون هائل من المعرفة والفكر والنضج السياسي .

والجيل الحديث للإسلاميين سينال حظا وافرا منها وتصبح له بمثابة المنهل العذب الذي سينهل منه غدا … عندما نعكُف على نقدها وتصحيحها ودراستها .

محمود الفاتح

2021-5-1