والي الخرطوم: أحزم أمرك..

أصدرت اللجنة الأمنية بولاية الخرطوم قراراً تضمن حظراً للإفطارات الجماعية وذلك لدواعي أمنية ، كان ذلك بعد مضي 9 أيام من شهر رمضان الكريم وقبيل افطار التيار الاسلامي بيوم واحد ، في يوم فتح مكة ، العاشر من رمضان ، واعتذر التيار عن إقامة الافطار السنوي تقديراً للمصلحة ، مع أن البلاد شهدت افطارات جماعية سابقة ، ويمكن التجاوز عنها ، وللأسف عايشنا إفطارات لاحقة لا يمكن تفسيرها سوى انها إختلال معايير أو (تمييز) خاص وهذا يحتاج من والي الخرطوم لرأي فصل ، وللرجل رصيد لا بأس به من المواقف الملتبسة والضبابية بدءاً من تأخيره في التجاوب مع النفرة والمقاومة الشعبية 2023م حيث كانت الخرطوم بكل ثقلها وفاعليتها من آخر الولايات تجاوباً ، وليس انتهاء بتظاهرات الخرطوم وتفاصيلها المعلومة..

ومن باب حزم الأمر تطبيق الحظر دون إستثناء أو فتح الباب مع الاحتياطات دون إستثناء ، وغير ذلك فإن تفسيراته واضحة بأنه حظر مقصود..

د.ابراهيم الصديق على

28 فبراير 2026م