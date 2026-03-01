إسحق أحمد فضل الله يكتب: الحرب العالمية… 2

الحرب العالمية… 2

والساعة الآن منتصف السبت، ولعل كل شيء قد تبدل وأنت تقرأ هذا الحديث… فسماء الأحداث وسماء الصواريخ سماوات تزدحم منذ صباح السبت

والأخبار، صادقها وكاذبها في زمان الذكاء الاصطناعي، أخبار تتلاطم

والنقاط الأولى لمطر الموت تبدأ صباح السبت

وانفجار وسط طهران، ومواطن يصرخ:

يا علي… يا علي

ودخان وانفجار في تل أبيب، ولعلهم يصرخون:

بعزير ابن الله

وانفجار في الإمارات، ولعلهم يصرخون: يا بوذا… أو يستنجدون ببقرة الهنود

وانفجار في القاعدة الأمريكية في البحرين، ومواطن يصرخ:

يا ساتر… يا رب

كان هذا حتى ظهيرة السبت… بعدها الحرب تتسع

والمراقبون يجدون أن قطع أمريكا للاتصالات يعني أن الخطوة القادمة هي هجوم واسع… أو هجوم شامل

وفي الساعة ذاتها اجتماع ترامب مع قياداته

وفي الساعات قبل ذلك مندوب أمريكا في الشرق الأوسط يحدث ترامب عن أنه لا حديث عن حرب محدودة، وأنه إن بدأت الحرب فإنها لن تتوقف عند حدود، ولن يسيطر عليها أحد

قبلها بيوم كان قائد أحد الجيوش الأمريكية يقول للصحافة وللدولة إن:

إيران ليست فنزويلا

وإيران تقول:

عند الضربة الأولى فإن البحرين والسعودية والإمارات أهداف مشروعة

ومحمد بن زايد يقفز ظن الخطوة إلى النار، وبن طحنون مدير مخابراته يخلفه… والمدير هذا يبدأ بالحديث عن إيقاف كل نشاط إماراتي في اليمن والسودان

……

ولا أحد يستطيع الجزم بفهم شيء في زمان الحرب الحديثة… والأسلحة الحديثة… ووسائل المخابرات الحديثة

لكن أمريكا تسحب المدمرة روزفلت إلى قبرص (كان الخبراء قد قالوا إن صواريخ إيران الحديثة تستطيع إغراقها)

وآخرون يقولون إن الحرب جوية بحرية، وإن النزول إلى (إيو جيما) جديدة عمل مستحيل

والجملة تعني نزول الحلفاء في الحرب العالمية الثانية إلى الشواطئ لحسم الحرب… قالوا إن محاولة إنزال جنود السفن الأمريكية إلى الشواطئ عمل سوف يكون شيئًا يشبه السباحة في بركان

…….

وكل جهة الآن تستخدم النار المشتعلة لطهو طعامها

والسعودية تضرب اليمن…

والسودان لعله يستخدم انقطاع الدعم الإماراتي لاكتساح الغرب كله في أيام

ومشروع صناعة الشرق الأوسط الجديد مشروع يغرق في مضيق هرمز… فالعالم الأوروبي لن يطيق انقطاع النفط عنه لزمان طويل

والجهة التي تدير كل شيء/ وترامب ليس أكثر من غطاء/ الجهة تلك لعلها تجد أن الأمر يفلت من يدها، وتضطر للبحث عن مخرج… والعودة إلى رسم خطة جديدة

خريف الأحداث الآن يصلح تمامًا لزراعة خطوات جديدة في السودان لحسم الأمر

ملحق..

الساعة الثانية

ترامب يعلن أن هجومًا واسعًا ينطلق…

الساعة الرابعة

اليمن تطلق صواريخ كورية حديثة على قواعد امريكية

شاحنات روسية تدخل ايران علنا…وكان روسيا تتحدى

الساعة الرابعة والنصف…اشتباكات الاسطول الامريكى والطيران الايرانى

القصف فى كل الاماكن يصبح ثقيلا

إسحق أحمد فضل الله