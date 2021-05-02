لجنة اعتصام مستشفى التميز تتهم مديرة المشرحة بعرقلة التشريح





كشفت لجنة إعتصام مستشفى التميز عن اكمال تشريح 15 من الجثث التي عثر عليها بـ(حاويات) داخل المستشفى بواسطة ممثلي الطب العدلي والنيابة العامة وبحضور ممثلي لجان المقاومة وأكدت نقل الجثث الى مقابر الوادي الأخضر ودفنها ، واشتكت لجان اعتصام المستشفى في الوقت ذاته من صعوبات متعددة تواجه تشريح بقية الجثث داخل مشرحة المستشفى، واتهمت لجنة اعتصام مستشفى التميز مديرة المشرحة بعرقلة عمليات تشريح بقية الجثامين، وقالت اللجنة في بيان تحصلت (الجريدة) على نسخة منه أمس بعد نقل عدد 15 جثماناً من مشرحة التميز إلى مقابر الوادي الأخضر طالب الأطباء بنقل الجثامين من الحاويات الى المشرحة ليباشروا عملهم لكن مديرة المشرحة ما زالت تستمر في عرقلة العمل ووضع المتاريس أمام إكمال عمليات التشريح، لتحججها بعدم وجود فنيين لنقل الجثث.

وحذرت لجنة اعتصام مشرحة التمييز من استمرار ماوصفته بالمهزلة، وطالبت السلطات المختصة والممثلة في وزارة الصحة ولاية الخرطوم وهيئة الطب العدلي الولائية بأن تقوم بإزالة المتاريس أمام إستمرار عمليات التشريح في أسرع وقت، وعدم عرقلة العمل وهددت بالتصعيد.

الخرطوم: فدوى خزرجي

صحيفة الجريدة