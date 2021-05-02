إعلان الطوارئ الصحية ومنع صلاة التهجد والاحتفالات بشمال كردفان





أعلنت ولاية شمال كردفان، حالة الطوارئ الصحية بالولاية ومنعت جميع الاحتفالات في المؤسسات الحكومية والخاصة، بالإضافة إلى منع الإفطارات الجماعية ذات الطابع الاجتماعي والسياسي والقبلي، ومنع صلاة التهجد في المساجد وتخفيف صلاة الجمعة والتراويح والعيد بأن لا تزيد عن 15 دقيقة بسبب تزايد الإصابات بفيروس كورونا.

وأصدر اجتماع للجنة الطوارئ الصحية بالولاية، ترأسه الوالي خالد مصطفى أمس، توجيهات صارمة تنص على الالتزام بارتداء الكمّامات والمُعقّمات وإلزام جميع المدارس والاشتراطات الصحية وتحديد فتح الجامعات بالتنسيق مع لجنة الطوارئ الصحية في الولاية، بالإضافة إلى تخفيض العمالة الحكومية بنسبة 50% إلى حين إشعار آخر.

واستمعت اللجنة لتقرير مُفصّلٍ قدّمته د. إيمان مالك ممثل وزارة الصحة والتنمية الاجتماعية والذي أوضحت فيه حالات التزايُد المُستمر لحالات الإصابة خلال الشهر الجاري.

صحيفة الصيحة