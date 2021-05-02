القبض على نظاميين مُتورِّطين في نهب مقر لـ”يوناميد” بنيالا





تمكّنت لجنة أمن ولاية جنوب دارفور بإشراف لجنة أمن الولاية من القبض على مجموعة من المواطنين من بينهم أفراد يتبعون للقوات النظامية متورطين في سرقة مقر بعثة “يوناميد” شمال نيالا وبحوزتهم مضبوطات ليلة أمس وكان مقر البعثة التي تتبع للكتيبة التنزانية تم تسليمها لحكومة الولاية مؤخراً في شهر مارس الماضي.

وقال والي ولاية جنوب دارفور موسى مهدي إسحق في تصريح صحفي أمس، إن أعضاء لجنة أمن الولاية تحرّكوا إلى مقر البعثة في “سوبر كام” عند الساعة الثالثة صباح أمس السبت، حيث وقفوا ميدانياً على الموقع بعد وصول معلومات تُفيد بقيام مجموعة من المواطنين متجهين إلى مقر بعثة “يوناميد” شرق مدينة نيالا بغرض النهب والسلب وتدمير المُمتلكات العامة الموجودة في الموقع،مشيراً إلى تحريك قوة عسكرية تمكنت من القبض على مجموعة من المتهمين وبحوزتهم المسروقات يستقلون عربات “تكاتك” في عملية نهب المقر من بينهم أفراد يتبعون للقوات النظامية وبحوزتهم المضبوطات سوف يتم تقديمهم للمحاكمة.

صحيفة الصيحة