



وجدي صالح يبيع الوهم للناس، خطاب عاطفي مكرر من السلطة يتسلق بإسم الثورة ليبرر إنتهاكات خطيرة تحدث في البلد، نحن نخاطبك بإسم الثورة نفسها قائلين:

١- لجنتكم قانونها معيب وممارستها معيبة وضارة، لجنة بسلطات مطلقة بلا لجنة إستئناف كما تحدث قبلك ود الفكي.

٢- لجنتكم تتقاطع صلاحياتها مع سلطات قضائية للنيابة العامة وتمتلك صلاحيات وسلطات على تأسيس النقابات واللجان التسييرية فتختطف إرادة العاملين وتعين تابعين جدد للنظام، لجنتكم هي الصوت السياسي الذي يبرر للنظام ويزيف الواقع ويكذب على الشعب.

٣- لجانكم الفرعية يتم توظيف أفراد منها في الخدمة العامة ويستغلون موارد الدولة بلا تعيين سليم وفق القانون. ولجانكم الفرعية تتحرك تحركات تخريبية داخل الخدمة العامة بلا تأهيل ولا معرفة.

٤- اللجنة جزء من نظام سياسي مشوه حيث لا تقوم محكمة دستورية في البلاد. وهذا تجاوز خطير يجعلنا ننظر لهذه الفترة كأسوأ فترة دستورية مرت على تاريخ السودان منذ الإستقلال.

٥- نظامكم الانتقالي المزعوم تجتمع فيه السلطة التشريعية مع السلطة التنفيذية وما يقوم به وزير العدل من صياغة قوانين ومن ثم إجازتها مع بقية الوزراء هي سابقة خطيرة تؤكد ما نقوله وهو : أنكم نظام جديد مشبوه لا يمثل الثورة ولا يمثل الشعب ولا ينتمي لتطلعاته.

٦- هناك معتقلون ظلما بلا تهم ولا أدلة ومنهم معمر موسى وميخائيل بطرس وحديثك المتغطرس عن أن الحكومة لا تعذب كأنك تمتن علينا وتنطق بإسم الثورة والشعب!! يا وجدي أنت متسلق صعد على ظهر الثورة فلا تمتن على أحد، نظامكم الجديد ينتهك السيادة والثوابت الوطنية وينحو بسياسات اقتصادية لإفقار وتجويع الشعب وينتهك قوانين الخدمة المدنية ويعين منسوبيه كما يشاء. ويوقع اتفاقيات خطيرة مع الأجنبي ويدمر الخدمة العامة ويضعف الدولة الوطنية ويهدد أسسها، نظام جديد خطير على مستقبل السودان.

وجدي يبيع الوهم واللجنة تصعد على المسرح لإلهاء الشعب وتقديم مسرحية رديئة تتكر فيها كلمة (الثلاثين) وينطقها جميع المهرجين هكذا : السلاسين.

#مسرحية_السلاسين

هشام عثمان الشواني