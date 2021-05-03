الشرطة تجبر العالقين بالطيران المدني فض اعتصامهم





أجبرت قوات الشرطة العالقين بسلطة الطيران المدني على فض اعتصامهم الذي دخلوا فيه قبل شهر أمام سلطة الطيران المدني بعد أن حاصرتهم ولوحت لهم بالقنابل المسيلة للدموع.

واستنكرت اللجنة التمهيدية لتنسيقية قطاع الطيران المدني سلوك السلطة تجاه مطالب العالقين واتهمتها بتحريك قوات الشرطة لفض اعتصامها ، وقالت اللجنة في بيان لها أمس إن ذلك السلوك يشبه أساليب العهد البائد والحلول القمعية والامنية وتجاوز القانون ، وانتقدت عدم التزام مدير سلطة الطيران المدني بتنفيذ القرارات التي أصدرها مجلس الوزراء .

وشددت على ضرورة تنفيذ مطالب التنسيقية التي تقدمت بها لمجلس الوزراء المتمثلة في التسكين العادل للعالقين بالسلطة، وتمسكت باقالة مدير سلطة الطيران المدني.

الخرطوم: فدوى خزرجي

صحيفة الجريدة