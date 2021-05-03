هيئة محامي دارفور تكشف عن تلقيها شكاوى من دارفور بشأن تجنيد الأطفال وطلاب المدارس





كشفت هيئة محامي دارفور عن تلقيها عدة شكاوى حول تجنيد للأطفال وطلاب المدارس من عدة جهات ومناطق متفرفة ومختلفة من ولايات دارفور ، وأعلنت في الوقت ذاته عن اعتزامها تكوين لجنة لتقصي الحقائق حول تجنيد الأطفال وطلاب المدارس بولايات دارفور المختلفة ، على أن تقوم على ضوء نتائجها بمخاطبة السلطات المسؤولة في الدولة وأي جهة ذات صلة ، ومؤسسات الأمم المتحدة المعنية بمكافحة وإيقاف تجنيد الأطفال ،فضلا عن اعتزامها اطلاق حملة لوقف تجنيد الأطفال وطلاب المدارس ودعت لإتخاذ الإجراءات اللازمة للملاحقة الجنائية لمرتكبي جرائم تجنيد الأطفال وطلاب المدارس ومحاكمتهم محاكمات رادعة .

وقالت الهيئة في بيان لها أمس أن تجنيد الأطفال يعد جريمة جنائية في القوانين الوطنية والدولية ، كما وان تجنيد الأطفال وطلاب المدارس للحصول على المكاسب الذاتية للكيانات المنضوية للجيش ما قد يؤثر على سلامة دوره وانضباطه .

ونوهت الهيئة الى ان الدولة في الوقت الراهن لديها ثلاثة جيوش مؤقتة وهي الجيش المعروف وقوات الدعم السريع وجيوش الحركات المسلحة المتعددة وأكدت أن الجيش مهمته الأساسية حماية البلاد باعتبارها مسؤولية وطنية لكافة منسوبيه ، وشددت على ضرورة العمل على بناء جيش قومي بعقيدة وطنية وبأسس وضوابط عامة ومجردة تكفل للكافة الحق في التقديم والتنافس الحر للإلتحاق بالجيش والترقي وفقا للشروط والضوابط المقررة ، من دون ميزة او أفضلية او إقصاء لأية فئة او جهة.

صحيفة الجريدة