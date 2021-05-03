البرير يكشف للمحكمة تفاصيل شراء مشروع (كناف أبو نعامة)





في تطوُّر جديد في قضية بيع مشروع (كناف أبو نعامة)، مثل رجل الأعمال معاوية محمد أحمد البرير، رئيس مجلس إدارة شركات مجموعة معاوية البرير، ورئيس مجلس الإدارة والمدير العام لمشروع (كناف أبو نعامة)، أمام القاضي بمجمع محاكم سنار أمس، كشاهد دفاع في القضية المتهم فيها والي سنار الأسبق أحمد عباس و4 آخرين، بموجب بلاغ من لجنة إزالة التمكين الفرعية.

وكانت التحريات والتحقيقات مع المتهمين، اكتملت الأسبوع الماضي، وتم تحديد جلسة اليوم لسماع شهود الدفاع عن المتهم الأول.

وأوضح البرير خلال حديثه للمحكمة، أنّ المشروع تمت خصخصته لشركة (الكناف السودانية العربية المحدودة)، وأشار إلى أن المساهمين تغيروا بالتنازل بالبيع، ولم تكن للولاية علاقة بقرار الخصخصة ولم يسجل اسمها في الشركة.

وذكر البرير تفاصيل شراء شركة أبو نعامة للأمن الغذائي لأنصبة شركة الراجحي (80 سهماً)، ودلة القابضة – الشيخ صالح الكامل (20) سهماً،

وأوضح أن المشروع تمتلكه شركات اعتبارية (مجموعة شركات معاوية البرير، معاوية البرير وأمين أحمد عبد اللطيف) وهو رئيس مجلس الإدارة والمدير العام.

وقال البرير أمام القاضي، إنّ ولاية سنار باعت المشروع لشركة أبو نعامة بمبلغ 10.746.000 دولار، وربحت الولاية 2.500.000 دولار، كما ربحت 80% من قيمة (الاسكراب) والمعدات التي باعتها بحوالي مليون دولار. وقال البرير إنه عندما تنازلت سنار عن 80 سهماً من المشروع، ذهب إلى مجلس تشريعي الولاية وخاطبه، ووجد استقبالاً وترحيباً، وتحصل على موافقته لشراء المشروع والاستثمار فيه، وبعدها تمت موافقة مجلس وزراء الولاية وتم إبرام العقود في 2011م. وقطع بأن كل مبالغ التسويات دخلت إلى وزارة المالية عبر قراراتها ومكاتبها.

صحيفة الصيحة