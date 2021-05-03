ضبط شبكة إجرامية تعمل بتزوير الشهادات الجامعية





اكد الفريق شرطة حقوقى/ الصادق على إبراهيم نائب المدير العام المفتش العام لقوات الشرطة حرص وإهتمام رئاسة قوات الشرطة بحماية وتأمين كافة المستندات والوثائق الثبوتية الخاصة بالمواطنين وحمايتها من التزوير. جاء ذلك لدى وقوفه على إنجاز إدارة الجنايات بالإدارة العامة للسجل المدنى بضبطها شبكة إجرامية تعمل بتزوير الشهادات الجامعية وشهادات الميلاد وشهادات قسائم الزواج وقال العميد شرطة حقوقى/ إبراهيم محمد إبراهيم مدير إدارة الأمن والجنايات بالادارة العامة للسجل المدنى بحسب المكتب الصحفى للشرطة أن معلومات وردت لإدارته تفيد بوجود عدد من الشهادات التى تعرض على إدارة التوثيقات بوزارة الخارجية لأغراض التوثيق وبالفحص تبين أن عدد(4) شهادات ميلاد مزورة وبالتحرى والمتابعة مع أصحاب تلك الشهادات أرشدوا على عدد من المتهمين وتم تكليف فريق ميداني لضبط المشتبه بهم والذين يعملون بوكالة تقوم بتزوير تلك الشهادات وبيعها للمواطنين بمبالغ طائلة وبمداهمة الموقع تم ضبط أجهزة كمبيوتر بملحقاتها إضافة لعدد كبير من شهادات الميلاد والشهادات الجامعية وقسائم الزواج وبإخضاع المتهمين لمزيد من التحري تم إكتشاف مراكز أخرى بالقرب من إحدى الجامعات عثر بداخل إحداها على جوازات سفر لاجانب من دولة مجاورة وشهادات سودانية مستخرجة لأجانب بجانب أجهزة أتصال وذواكر وتلفونات حديثة مضيفا أن العملية أسفرت عن توقيف عدد(14) متهم تم إتخاذ إجراءات بلاغ في مواجهتم تؤطئة لتقديمهم للمحاكمة.

الخرطوم ( كوش نيوز)