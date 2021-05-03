مصرع (11) عامل بالشركة السودانية للموارد المعدنية





لقى أحدي عشر من العاملين بالشركة السودانية للموارد المعدنية مصرعهم في حادث مروري بمنطقة رهيد النوبة بطريق الصادرات ام درمان جبرة الشيخ. وفور وقوع الحادث الاثنين قام هاشم احمد عمارة المدير التنفيذي لمحلية جبرة الشيخ بالانابة ولجنة امن المحلية والاداره الاهلية بالمحلية بالوقوف على الحادث. واوضح المدير التنفيذي لمحلية جبرة الشيخ بالانابة بحسب وكالة السودان للانباء ان اسباب الحادث تعود إلى اصطدام العربة التي كانت تقل المتوفين الذين كانوا في طريقهم إلى الخرطوم من جبرة الشيخ باحدى العربات بمنطقة رهيد النوبة، واضاف ان احد المتوفين تم اسعافه الي مستشفى جبرة الشيخ الي انه توفي متأثرا بالاصابة، وقال انه تم تشيع المتوفين بمدينة جبرة الشيخ وجزء منهم بولاية الخرطوم.

الخرطوم ( كوش نيوز)