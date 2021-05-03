إنهاء نشاط عصابة المويلح التي روعت سكان أمدرمان





القت شرطة محلية أمدرمان القبض على عصابة المويلح التي درجت على إستدراج ضحاياها من مناطق أم درمان الكبرى إلى منطقة المويلح عبر تأجير مركبات الترحال ثم القيام بنهب الضحية عند الوصول لتلك المنطقة النائية بالمويلح وکان آخرها جريمة القتل بموجب البلاغ رقم358 تحت المادة 130من القانون الجنائي حيث قاموا بطعن سائق ترحال ونهبوا منه مبلغ من المال وطبنجته بالإضافة لرخصة القيادة ولاذوا بالفرار عليه تم وضع خطة محكمة وعملية نوعية تعتمد على نصب كمائن راتبة يوميا في تلك المنطقة بقيادة ضابط وأفراد من المباحث حتی قام أفراد العصابة باستدراج ضحية جديدة في نفس المكان الذي درجوا علي نهب ضحاياهم فيه وقاموا بنهبة مبلغ 15 الف جنيه وتهديده بواسطة السكين وفي تلک اللحظات ظهر لهم أفراد الكمين بقيادة رئيس شعبة مباحث القسم وقوة المباحث والجنايات وتم القبض عليهم بعد مقاومة شرسة أطلق خلالها عدد من الأعيرة النارية حتي انتهي الامر بالسيطرة عليهم و القبض علي عدد ثلاثة متهمين وعند إستجوابهم أقروا بارتكابهم لجريمة القتل الأخيرة والتي راح ضحيتها سائق الترحال وأنهم أعطوا الطبنجة الخاصة به لشخص يقوم بالإستلام منهم عقب كل عملية والتصرف في ممتلكات الضحايا.وجاري تعقب باقي المتورطين توطئة لتقديمهم للعدالة.

الخرطوم ( كوش نيوز)