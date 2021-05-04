بابكر سلك يكتب: الثورة إنسرقت أقصد إنطلقت





] والله الواحد بقى ماعارف يبدأ من وين ولا من وين.

] الثورة صناعتنا.

] صناعتنا ياوزير صناعتنا.

] الثورة زراعتنا .

] الثورة أملنا.

] الثورة جملنا.

] جملنا الفوقو هودجنا البشيل كنداكاتنا وأرواح شهدائنا.

] شهدائنا الأتكتلوا في رمضان ياوزير صناعتنا.

] أظنك حزنت عليهم اليوم داك مافي شك ولاشق ولا طق.

] لكن لما الموية تسكن الركب وتفيض من العيون وتجافي المواسير شهور.

] ويبقى المواسير في مناصبهم وعلى كراسيهم.

] تبقى الثورة إنسرقت والطفلة الحالمة بباكر عطشا إنشرقت.

] شفتوا ليكم زول بشرقوا العطش؟.

] ده الحاصل.

] قصة الموية ماقصة عشان تبقى كارثة.

] وضعف التيار وإنخفاض التوليد ماقصة بستاهل حلها سنتين.

] سنتين منذ فض الإعتصام ولازالت البلد تعاني من أساسيات بسبب عدم العرفة الإداري أو الإهمال الإختياري أو التجاهل الإجباري.

] وأقول الإجباري لأن الثورة إنسرقت.

] أيها الناس.

] لن نكتفي بالقول الثورة إنسرقت.

] بل.

] سنعود للقول القديم الثورة إنطلقت. ] وشوف بل الفوق دي ليها كم معنى.

] كلهم حانبلهم أقصد كلهم حانستعملهم.

] أيها الناس.

] من لم يعترف للناس بالآدمية وبأبسط حقوقهم الإنسانية .

] عار عليه أن يطالب بتلك الحقوق التي أهدرها على أصحابها حينما تكون سلطته خلاس ببح.

] واضح!.

] أيها الناس.

] كلية طب يضرب طلابها ويصبوها في الشارع تلاتة اسابيع.

] السبب الكلية وبرغم الرسوم الباهظة ماجهزت معينات الدراسة.

] جثة يشرحوها ماجابوها.

] في بلد الجثث فيها على قفا من يشيل.

] وفي الكونتينرات على قفا من يشم.

] وفي المشارح فضائح.

] ده غير الإندفنت كتيمي.

] والإتردمت حية . ] بلد أكتر حاجة فيها الجثث والجثامين .

] وتفشل الكلية في توفير وااااحدة.

] والإدارة تعمل (بعسكرية) وتحدي لأبنائها الطلاب وبناتها الدافعين والدافعات دم قلبهن رسوماً لدراسة طب بكلية مافيها مشرحة ومعاملها أسكت بس.

] المهم.

] في محاكمة الإنقلابيين.

] ناس كتااار نكروهوا حطب.

] كلو زول بقى يرميها في التاني.

] على شاكلة من سرق الروب.

] أنا سرقو؟ أنا ما سرقو. هذا سرقو.

] والغريبة الشعب والمحكمة والمتهمين عارفين من سرق الروب.

] المهم

] كان فساد

] الآن فشل

] ونتائج الإثنين واحدة .

] ضغط على المواطن واستحالة للحياة وضياع وطن.

] لذا على الثورة أن تستمر.

] فسقوط عهد الفساد ليس نهاية لعمل الثورة ولكنه بداية.

] فالثورة لاتنتهي.

] ولكنها تستمر ما استمرت الحياة.

] فكلما تحقق هدفها أشرقت لها شمس أهداف جديدة يجب على الثورة التوجه لها. فالثورة مستمرة.

] والسادن يطلع بره.

] الثورة مستمرة.

] والخائن يطلع بره.

] الثورة مستمرة .

] طالما كانت أرواح الشهداء ترفرف على هامات الوطن.

] أيها الناس

] لجنة نجيب وصلت وين؟.

] المهم .

] الفقر دي قالت شنو؟.

] غايتو الراجيك يرجى رفع المعاناه عن كاهل المواطنين يا أنتي.

] بطول وياخد مدة.

] أيها الناس.

] إن تنصروا الله ينصركم.

] أها نجي لي شمارات والي الخرتوم.

] معقولة يا والينا.

] جامعة طب بتقرينا.

] معامل ما تكملها لينا.

] جثة في بلد الجثامين الموؤدة حية والمدفونة كروباوي والمفضوضة عنوة ماتتوفر لينا.

] هو إلتزام وعلى كيف الإدارة يا والينا.

سلك كهربا

ننساك كيف والكلب قال والغريبة الطالب الجايب تسعين مقبول بالشيء الفلاني

وإلى لقاء.

سلك

صحيفة الانتباهة