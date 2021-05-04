بابكر سلك يكتب: الثورة إنسرقت أقصد إنطلقت
] والله الواحد بقى ماعارف يبدأ من وين ولا من وين.
] الثورة صناعتنا.
] صناعتنا ياوزير صناعتنا.
] الثورة زراعتنا .
] الثورة أملنا.
] الثورة جملنا.
] جملنا الفوقو هودجنا البشيل كنداكاتنا وأرواح شهدائنا.
] شهدائنا الأتكتلوا في رمضان ياوزير صناعتنا.
] أظنك حزنت عليهم اليوم داك مافي شك ولاشق ولا طق.
] لكن لما الموية تسكن الركب وتفيض من العيون وتجافي المواسير شهور.
] ويبقى المواسير في مناصبهم وعلى كراسيهم.
] تبقى الثورة إنسرقت والطفلة الحالمة بباكر عطشا إنشرقت.
] شفتوا ليكم زول بشرقوا العطش؟.
] ده الحاصل.
] قصة الموية ماقصة عشان تبقى كارثة.
] وضعف التيار وإنخفاض التوليد ماقصة بستاهل حلها سنتين.
] سنتين منذ فض الإعتصام ولازالت البلد تعاني من أساسيات بسبب عدم العرفة الإداري أو الإهمال الإختياري أو التجاهل الإجباري.
] وأقول الإجباري لأن الثورة إنسرقت.
] أيها الناس.
] لن نكتفي بالقول الثورة إنسرقت.
] بل.
] سنعود للقول القديم الثورة إنطلقت. ] وشوف بل الفوق دي ليها كم معنى.
] كلهم حانبلهم أقصد كلهم حانستعملهم.
] أيها الناس.
] من لم يعترف للناس بالآدمية وبأبسط حقوقهم الإنسانية .
] عار عليه أن يطالب بتلك الحقوق التي أهدرها على أصحابها حينما تكون سلطته خلاس ببح.
] واضح!.
] أيها الناس.
] كلية طب يضرب طلابها ويصبوها في الشارع تلاتة اسابيع.
] السبب الكلية وبرغم الرسوم الباهظة ماجهزت معينات الدراسة.
] جثة يشرحوها ماجابوها.
] في بلد الجثث فيها على قفا من يشيل.
] وفي الكونتينرات على قفا من يشم.
] وفي المشارح فضائح.
] ده غير الإندفنت كتيمي.
] والإتردمت حية . ] بلد أكتر حاجة فيها الجثث والجثامين .
] وتفشل الكلية في توفير وااااحدة.
] والإدارة تعمل (بعسكرية) وتحدي لأبنائها الطلاب وبناتها الدافعين والدافعات دم قلبهن رسوماً لدراسة طب بكلية مافيها مشرحة ومعاملها أسكت بس.
] المهم.
] في محاكمة الإنقلابيين.
] ناس كتااار نكروهوا حطب.
] كلو زول بقى يرميها في التاني.
] على شاكلة من سرق الروب.
] أنا سرقو؟ أنا ما سرقو. هذا سرقو.
] والغريبة الشعب والمحكمة والمتهمين عارفين من سرق الروب.
] المهم
] كان فساد
] الآن فشل
] ونتائج الإثنين واحدة .
] ضغط على المواطن واستحالة للحياة وضياع وطن.
] لذا على الثورة أن تستمر.
] فسقوط عهد الفساد ليس نهاية لعمل الثورة ولكنه بداية.
] فالثورة لاتنتهي.
] ولكنها تستمر ما استمرت الحياة.
] فكلما تحقق هدفها أشرقت لها شمس أهداف جديدة يجب على الثورة التوجه لها. فالثورة مستمرة.
] والسادن يطلع بره.
] الثورة مستمرة.
] والخائن يطلع بره.
] الثورة مستمرة .
] طالما كانت أرواح الشهداء ترفرف على هامات الوطن.
] أيها الناس
] لجنة نجيب وصلت وين؟.
] المهم .
] الفقر دي قالت شنو؟.
] غايتو الراجيك يرجى رفع المعاناه عن كاهل المواطنين يا أنتي.
] بطول وياخد مدة.
] أيها الناس.
] إن تنصروا الله ينصركم.
] أها نجي لي شمارات والي الخرتوم.
] معقولة يا والينا.
] جامعة طب بتقرينا.
] معامل ما تكملها لينا.
] جثة في بلد الجثامين الموؤدة حية والمدفونة كروباوي والمفضوضة عنوة ماتتوفر لينا.
] هو إلتزام وعلى كيف الإدارة يا والينا.
سلك كهربا
ننساك كيف والكلب قال والغريبة الطالب الجايب تسعين مقبول بالشيء الفلاني
وإلى لقاء.
سلك
صحيفة الانتباهة