لجنة اعتصام مستشفى التميز تكشف عن عمل ممنهج لتعطيل تشريح الجثث





اتهمت لجنة اعتصام مستشفى التميز ادارة مشرحة المستشفى وهيئة الطب العدلي بالاستمرار في وضع متاريس لتعطيل عمل لجنة التشريح ووصفته بالعمل الممنهج ورجحت أنه يسعى لخدمة خط من مصلحته كشف الحقائق . وقالت لجنة اعلام اعتصام التميز في بيان لها أمس تحصلت (الجريدة) على نسخة منه إن ما يدور داخل مشرحة مستشفى التميز من قبل إداراتها إن دل إنما يدل على أن هناك من يعمل بجهد حثيث محاولاً طمس الحقائق وتضليل العدالة واضاعة الحقوق.

وأردفت أصابنا الضجر من كثرة المحاولات الحثيثة لإخفاء الأدلة وطمس تفاصيل الجثث داخل الحاوية، وبالتأكيد هذا ما لم نسمح بحدوثه البته ، ورهنت اكمال العمل بالمشرحة بابعاد الحكومة للجهات التي تضع المتاريس للحيلولة دون ذلك وطالبت باقالة ومحاسبة مديرة المشرحة إقالة ومدير هيئة الطب العدلي د. هاشم فقيري ونائبه د. عصام احمد علي الحسن وأكدت استمرار اعتصامها الى حين تحقق كافة مطالبها .

الخرطوم: فدوى خزرجي

صحيفة الجريدة