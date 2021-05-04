



أعلنت دار مزادات “كريستي” في بريطانيا، اليوم الثلاثاء، عرض زجاجة من النبيذ الفرنسي ظلت أكثر من عام على متن المحطة الفضائية الدولية، للبيع بمبلغ يرجح أن يصل إلى نحو مليون دولار.

وأوضحت “كريستي”، حسب تقرير نشرته وكالة “أسوشيتد برس”، أنه تم عرض الزجاجة “بيتروس 2000” للبيع، وهي واحدة من 12 زجاجة أرسلت إلى الفضاء في نوفمبر 2019 ليستكشف الباحثون إمكانية الزراعة خارج الكوكب.

وعادت الزجاجات بعدها بنحو 14 شهرا وقد شهدت تغييرا طفيفا، وفقا لخبراء النبيذ الذين أخضعوا عينات منها للتذوق في فرنسا.

وتعتقد دار المزادات أن المشتري قد يدفع نحو مليون دولار لامتلاك زجاجة النبيذ هذه.

وفي هذا السياق قال المدير الدولي لقسم النبيذ والمشروبات الروحية في “كريستي”، تيم تيبتري، حسب الوكالة، إن النبيذ الذي عتق في الفضاء “نضج في بيئة فريدة” بشبه انعدام للجاذبية على متن المحطة.

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من خارج هذا العالم.. عرض زجاجة نبيذ عادت من الفضاء بنحو مليون دولار

04.05.2021 | 17:32 GMT

من خارج هذا العالم.. عرض زجاجة نبيذ عادت من الفضاء بنحو مليون دولار

زجاجة نبيذ من نوع “بيتروس”.

Christophe Ena / AP

أعلنت دار مزادات “كريستي” في بريطانيا، اليوم الثلاثاء، عرض زجاجة من النبيذ الفرنسي ظلت أكثر من عام على متن المحطة الفضائية الدولية، للبيع بمبلغ يرجح أن يصل إلى نحو مليون دولار.

وأوضحت “كريستي”، حسب تقرير نشرته وكالة “أسوشيتد برس”، أنه تم عرض الزجاجة “بيتروس 2000” للبيع، وهي واحدة من 12 زجاجة أرسلت إلى الفضاء في نوفمبر 2019 ليستكشف الباحثون إمكانية الزراعة خارج الكوكب.

وعادت الزجاجات بعدها بنحو 14 شهرا وقد شهدت تغييرا طفيفا، وفقا لخبراء النبيذ الذين أخضعوا عينات منها للتذوق في فرنسا.

وتعتقد دار المزادات أن المشتري قد يدفع نحو مليون دولار لامتلاك زجاجة النبيذ هذه.

وفي هذا السياق قال المدير الدولي لقسم النبيذ والمشروبات الروحية في “كريستي”، تيم تيبتري، حسب الوكالة، إن النبيذ الذي عتق في الفضاء “نضج في بيئة فريدة” بشبه انعدام للجاذبية على متن المحطة.

AP Christophe Ena

/ زجاجة نبيذ من نوع “بيتروس”.

وأضاف تيبتري أن الرحلة حولت زجاجة قيمتها 10 آلاف دولار من النبيذ المعروف بتعقيده ونضوجه الحريري ونكهته التي تحمل رائحة التوت الأسود والسيجار والجلد، حولتها إلى حداثة علمية غير مسبوقة، لكنها تظل زجاجة نبيذ فاخرة.

وتابع قائلا: “إنه فقط نبيذ شديد التناغم ولديه قدرة على النضج بشكل رائع، ولهذا اختير لخوض هذه التجربة. ومن المشجع للغاية أنه ظل لذيذا بعد العودة إلى الأرض”.

وأرسلت شركة الفضاء الناشئة “سبيس كارغو إنليميتد” النبيذ إلى الفضاء في نوفمبر 2019 ، ضمن جهود جعل النباتات على الأرض أكثر مقاومة لتغير المناخ والأمراض بتعريضها لعوامل ضغط جديدة.

ويريد الباحثون أيضا أن يفهموا بشكل أفضل عملية النضوج والتخمر وتكون الفقاعات في النبيذ في ظروف انعدام الوزن في الفضاء الكوني.

العربية نت