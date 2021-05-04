مصر… حريق هائل في منطقة وسط البلد





نشب حريق هائل في منطقة وسط البلد في العاصمة المصرية القاهرة، وتمكنت فرق الإطفاء من التعامل معه بعد فرض طوق أمني على المنطقة.

ذكرت ذلك صحيفة “اليوم السابع” المصرية، مشيرة إلى أن الحريق الهائل اندلع، مساء اليوم الثلاثاء، على كورنيش النيل في منطقة الزمالك.

ولفتت الصحيفة إلى أن الحريق نشب في مخلفات على كورنيش النيل، مشيرة إلى أن سيارات الإطفاء انتقلت إلى موقع الحريق على الفور.

وتابعت: “تمكنت فرق الإطفاء من السيطرة على الحريق بعد فرض كردون أمنى على المنطقة التي شهدت الحريق”، مشيرة إلى أن الحريق لم يؤد إلى وقوع إصابات.

العربية نت