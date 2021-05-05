التحقيق مع “نافع” و”عبد الرحيم” حول حيازة مشاريع استثمارية





كشفت مصادر مطّلعة، عن التحري مع عدد من رموز النظام المُباد الموقوفين بسجن كوبر، أمس (الثلاثاء). وأكدت المصادر بجسب صحيفة الحداثة، أن وحدة التحريات بلجنة “إزالة التمكين” واسترداد الأموال العامة، حققت مع مساعد المخلوع، نافع علي نافع، وعبد الرحيم محمد حسين، تحت المادتين (13 و14) من قانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو واسترداد الأموال العامة. وجرت التحريات في البلاغ بخصوص مشاريع استثمارية بولايتي نهر النيل والشمالية، كان قد حاز عليها المتهمان، خلال العهد المُباد واستردتها لجنة “إزالة التمكين” مؤخراً.

الخرطوم: (كوش نيوز)