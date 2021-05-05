احذرها قبل أن تهدد حياتك.. 5 أعراض مفاجئة وخطيرة للجلطة الدماغية





السكتة الدماغية من المشاكل الصحية الشائعة والمتزايدة حول العالم، نظراً لتزايد مسبباتها. وتحصل السكتة الدماغية عند توقف أو انخفاض وصول الدم إلى الدماغ (بحسب الإمارات نيوز) مما يمنع وصول الأوكسجين إلى الخلايا ويسبب وفاتها. تتمثل أعراض السكتة الدماغية والتي قد تكون مفاجئة فيما يلي: 1- شلل وضعف مفاجئ في الوجه واليدين والأقدام، وغالباً ما يكون في جهة واحدة من الجسم. 2- اضطراب وصعوبة في الكلام أو فهمه. 3- الصداع الشديد المصحوب بالقيء والدوار. 4- صعوبة وضعف في الرؤية ممكن أن تصل إلى الانعدام، وأحياناً تصبح الرؤية سوداء، وتومض العين. 5- فقدان التوازن والدوخة بشكل مفاجئ.

الخرطوم (كوش نيوز)