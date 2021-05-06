مصرع مواطن اختناقاً داخل بئر للتعدين العشوائي في الشمالية





لقي مواطن حتفه وأصيب (3) آخرون بحالة اختناق داخل منجم ذهب “بئر للتعدين العشوائي” بمحلية دلقو في الولاية الشمالية أمس.

وتمكنت قوات الدفاع المدني بمحلية دلقو الأربعاء من انتشال جثمان المواطن، بجانب إنقاذ (3) آخرين كانوا معه في نفس البئر بقرية عقري.

وقال مصدر تحدث لـ(الصيحة) إن المعدنين الأربعة نزلوا إلى البئر التي يصل عمقها الى (30) متراً، لافتاً إلى أنهم استعجلوا النزول، قبل اكتمال ضخ الهواء فيها عبر مضخة هواء “كور”.

ويستخدم المعدنون مضخات “كور” لضخ الهواء داخل الآبار ذات الأعماق الكبيرة بغرض توفير الأوكسجين بداخلها نظراً لانعدامه في الأعماق.

وأوضح المصدر أن بسالة شرطة الدفاع المدني مكنتها من إنقاذ (3) معدنين ونقلهم لتلقي العلاج في مستشفى “سعدنفتي”.

وأوضح المصدر أن الوكيل عريف محمد يوسف عبد الغني من شرطة الدفاع المدني تطوع للنزول في البئر رغم عدم وجود أي أسطوانة أوكسجين وتمكن من ربط الجثمان وإخراج البقية أحياء.

وناشد المواطنون، سلطات الولاية ووزارة الداخلية بتأهيل شرطة الدفاع المدني في محلية دلقو، مبينين أنها تعمل في ظروف بالغة التعقيد.

وأكد المعدنون أن شرطة الدفاع المدني منوط بها توفير الدعم المدني لمئات المناجم في المحلية.

وطالب المعدنون الشركة السودانية للموارد المعدنية بتوفير معينات لشرطة الدفاع المدني باعتبارها تؤدي عملاً يقع ضمن إطار المسؤولية المجتمعية.

صحيفة الصيحة