م. نصر رضوان يكتب: مقترحات للاخوة الثوار اعضاء لجنة التمكين

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بعد ان ثبت للشعب الان ان هناك بعض شخصيات بعينها قامت بتضليل الشعب تحت مسمى ازالة التمكين واساءت عن قصد استعمال القوانين للتشفى من شخصيات وطنية ورجال اعمال وموظفين شرفاء وشهرت بهم من شاشات التلفاز وادعت ثبات التهم عليهم بل واصدرت احكاما نافذة عليهك بدون ان تتاح لهم فرص الدفاع عن انفسهم. والان وبعد ان تقدم السيد النائب العام باستقالته وبررها بان لجنتكم افسدت عليه عمله بل وشوهت صورة العدالة فى السودان وهذا ما اجمع عليه الكثير من القانونيين الذين نصحوكم فى اكثر من مرة بانكم تطبقون القانون بطرق تتنافى مع الدستور وبعد ان اعلنت السيدة وزيرة المالية بعدم توريدكم لاي مبالغ لوزارتها مع انكم تدعون انكم صادرتم مليارات من النقد السائل وليتضح للشعب اين تذهب كل تلك الاموال فاننى اقترح الاتى:

– ايقاف عمل لجنتكم فورا لحين اكتمال تكوين الاجسام العدلية والتشريعية التى كان لابد لها ان تعمل بالتوازى مع لجنتكم وهو ما كان يجب عليكم ان تبادروا به انتم وان لاتتمادوا فى اصدار احكام وانتم تعلمون عدم توفر لجان استئناف يتاح للمتضررين اللجؤ اليها وهذا ما يؤكد استعمالكم للقانون بطرق سياسية وغير قانونية الغرض منها ايذاء خصومكم السياسيبن .

– تكوين لجنة من قانونيين محايدين للنظر فى الاحكام المستعجلة التى اصدرتوها وابطال ما يشتبه فى انه غير قانونى منها و تعليق الاثار التى ترتبت عليها .

– تكوين لجنة مالية للنظر فى الاموال والمنقولات التى قمتم بمصادرتها على ان تقوموا بودجوهم فى مؤتمر على التلفزيون بتوضيح مقادير المبالغ و المنقولات التى وعدتم بتقديم تفاصيل عنها فى اقرب فرصة .

– اتاحة الفرصة لكل مواطن اتهمتوه وشهرتم به وقلتم ان باب الاستئناف مفتوح له ان يواجهكم على الهواء مباشرة ليدافع عن نفسه فى مؤتمرات معلن عنها مسبقا بنفس طرق دعايتكم المثيرة للجماهير التى سبقتم بها عقد مؤتمراتكم . اذ ان العدل لن يتحقق الا بذلك طالما انكم شهرتم به ، وبالذات منهم من قد تثبت براءتهم ويجب رد اعتبارهم على الهواء كما شهرتم بهم ليس فقط بنقابلة ( لجان الاستئناف) المدعاة ( حتى الان) والتى قد تكون تأخر تشكيلها بغرض سياسى ايضا. وذلك كله اساء لسمعة قضاءنا الذى كان مشهورا بالنزاهة والحيادية .

– تقوم لجنة القانونيبن بالنظر فى جدوي وجود لجنتكم بعد انشاء مفوضية مكافحة الفساد وتحقيق العدالة الانتقالية وذلك بالاستعانة بخبراء من الدول التى سبق لها ان عالجت مشاكل الفساد فى الفترات الانتقالية كجنوب افريقيا والنظر فى الاتهامات التى وجهت لبعضا من قادة لجنتكم بتسيس قانون اللجنة واقصاء شرفاء من المشاركة فيها واستعمالهم لطرق عزل سياسي واحتكارهم للتوظيف فى وظائف اللجنة .

– يجب عليكم ان تعقدوا مؤتمرا عاجلا توضحون فيه كيف ستقومون بالرد على التهم الموجهة لكم من السيد النايب العام ومن القانونيبن والمتضرريين من قرارتكم والتى ادت الى بقاء الكثيرين من الابرياء والمتهمين فى السجون بدون وجه حق وبقصد من بعض القانونيبن وضباط الشرطة وباستعمالهم للقانون بطرق مغرضة عمدا عانى منها محامون شرفاء شعروا بان هناك ممن يمارس ممارسات تؤدى الى تشويه صورة العدالة فى السودان وفقدان الشعب الثقة فى مؤسسات العدالة فى السودان وهو ثمن باهظ دفعته الدولة بيد موظفين مارسوا التشفى واخراج الضغائن ، فعليكم ان تبينوا للشعب كيف ستقومون بتعويض اولئك المتضررين ماديا ومعنويا لاعادة مسيرة العدالة الى مجاريها وكيف ستعملون على تحسين الصور المسيئه للعدالة السودانية التى تسببت لجنتكم فى اننتشارها فى داخل السودان وخارجه مما جعل ولاول مرة منظمات حقوقية وعدلية تصدر بيانات تندد فيه بالتضييق على الحريات السياسية والصحفية فى السودان

صحيفة الانتباهة